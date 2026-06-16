El SOEM de Valle Viejo rechazó el pedido de diálogo de Zenteno y ratificó el paro

El conflicto salarial que enfrenta a la Municipalidad de Valle Viejo y al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) sumó este martes un nuevo capítulo. A una semana de iniciado el paro de los trabajadores municipales chacareros, la convocatoria al diálogo impulsada por el Ejecutivo municipal no logró modificar la postura del gremio, que resolvió en asamblea mantener la medida de fuerza y rechazar las propuestas acercadas por la comuna.

La jornada comenzó con expectativas de posibles avances. Mientras los empleados municipales se preparaban para dar inicio a la asamblea general convocada para las 9:00 horas, desde el SOEM Valle Viejo informaron que habían recibido una llamada telefónica de la comuna chacarera convocándolos a una reunión de urgencia.

La comunicación abrió una instancia de diálogo en medio de un conflicto que ya cumplía una semana. En ese contexto, la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, a cargo de Valeria Figueroa Bazzi, convocó a los representantes sindicales a una reunión en el edificio municipal de Tres Puentes.

La propuesta de la comuna

Luego del encuentro, los referentes gremiales recibieron una nota firmada por la intendenta Susana Zenteno. En el documento, la jefa comunal ratificó su convocatoria al diálogo y planteó una alternativa para canalizar las negociaciones. Según la propuesta, el diálogo debía desarrollarse a través de la Dirección de Inspección Laboral mediante la convocatoria a una conciliación obligatoria. De acuerdo con lo expresado en la nota, esa gestión debía ser impulsada por el propio SOEM Valle Viejo.

La iniciativa generó un inmediato rechazo dentro del gremio. Los trabajadores interpretaron que se les solicitaba llevar adelante un trámite que, según se indicó, generalmente es promovido por la patronal.

La propuesta fue analizada por los empleados durante la asamblea realizada posteriormente, donde finalmente se resolvió no avanzar en esa dirección.

La decisión de la asamblea

Tras evaluar el planteo realizado por la comuna, los trabajadores municipales adoptaron una postura unificada. En asamblea decidieron rechazar la propuesta presentada por el Ejecutivo municipal y ratificar la continuidad de la medida de fuerza.

La resolución implicó mantener el paro por tiempo indeterminado, sin aceptar la posibilidad de gestionar la conciliación obligatoria a través de la Dirección de Inspección Laboral. De esta manera, la convocatoria al diálogo impulsada por la Municipalidad no logró destrabar el conflicto ni modificar la posición asumida por el gremio desde el inicio de las protestas.

Entre las decisiones adoptadas por los trabajadores se destacan:

• Rechazar la propuesta de solicitar una conciliación obligatoria ante la Dirección de Inspección Laboral.

• No aceptar el planteo realizado por la comuna para canalizar el diálogo mediante ese mecanismo.

• Ratificar la continuidad del paro.

• Mantener la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Los argumentos expuestos por la intendenta

En la nota remitida a los representantes sindicales, la intendenta Susana Zenteno también hizo referencia a las propuestas económicas planteadas por la Municipalidad.

En uno de los párrafos del documento, la jefa comunal solicitó a quienes encabezan la protesta que reconsideraran una propuesta realizada por el municipio durante la semana anterior.

La nota expresaba que debían "reconsiderar la propuesta que les hizo este municipio el jueves pasado consistente en allanar el diálogo". Posteriormente, la titular del Ejecutivo municipal se refirió a la situación salarial de los trabajadores y sostuvo: "reconozco una vez más que los trabajadores municipales merecen ganar más para vivir mejor".

En el mismo texto detalló una serie de conceptos vinculados a la remuneración de los empleados municipales:

• El mes pasado cobraron un incremento salarial del 6%.

• Este mes percibirán el aguinaldo.

• El mes próximo cobrarán otro incremento del 6%.

Además, se les indicó que "existe" la posibilidad de que en una negociación paritaria se evalúe incorporar un bono especial de 20 mil pesos.

Sin embargo, tanto esa alternativa como el resto de los planteos contenidos en la comunicación fueron rechazados por los trabajadores durante la asamblea.

El respaldo recibido en el acampe

Mientras se desarrollaban las discusiones sobre la continuidad del conflicto, los trabajadores municipales recibieron una muestra de apoyo por parte de referentes sindicales de la Capital. Durante la tarde-noche del lunes visitaron el acampe de los empleados municipales los ex secretarios generales del SOEM Capital, Walter Arévalo y Luis Álamo.

Los dirigentes se acercaron para expresar su acompañamiento a los trabajadores de Valle Viejo y transmitirles un mensaje de apoyo de parte de la actual secretaria general del sindicato capitalino, Eugenia Varela, quien este martes dio el presente durante la asamblea delos chacareros.

Según se informó, llevaron las "palabras cálidas y comprometidas de la compañera secretaria general, Eugenia Varela, además de abrazo solidario y el apoyo incondicional de todos los trabajadores de la Capital".

Un mensaje que fortaleció a los trabajadores

Desde el gremio chacarero destacaron especialmente la visita de los dirigentes y el mensaje transmitido en representación de los trabajadores capitalinos.

En un pronunciamiento difundido tras el encuentro, expresaron el valor que tuvo ese respaldo en el marco del conflicto que atraviesan.

"Escucharlos fue como recibir un soplo de aire fresco en medio de esta larga batalla. Sus mensajes nos llenaron de una energía renovada, de esa energía que necesitamos para seguir de pie, luchando con dignidad por el bienestar de nuestras familias", manifestaron desde el sindicato.

Las palabras reflejan el estado de ánimo de los trabajadores municipales en medio de una protesta que ya lleva una semana y que, tras la decisión adoptada en asamblea, continuará por tiempo indeterminado.

El conflicto continúa abierto

Con la propuesta de la comuna rechazada y la ratificación del paro, el conflicto salarial entre el SOEM Valle Viejo y la Municipalidad permanece sin resolución. La convocatoria al diálogo realizada por la Secretaría de Gobierno y respaldada por la intendenta Susana Zenteno no alcanzó para modificar la posición de los trabajadores, que decidieron sostener las medidas de fuerza y continuar con su reclamo.

La continuidad del paro mantiene abierto un escenario de tensión entre las partes, mientras los empleados municipales sostienen sus demandas y el Ejecutivo insiste en la necesidad de avanzar en una instancia de diálogo para encontrar una salida al conflicto.