En el acto por el 9 de Julio, Villarruel reconoció que quiere ser candidata a presidenta

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participó de la vigilia por el 9 de Julio frente a la Casa Histórica de Tucumán, donde compartió el acto oficial junto al presidente Javier Milei. Al término de la ceremonia, dialogó con la prensa y dejó abierta la posibilidad de una futura candidatura al expresar su deseo de continuar sirviendo al país.

Durante sus declaraciones, Villarruel manifestó que le gustaría desempeñar un rol desde el cual pueda contribuir con los argentinos y sostuvo que ese eventual servicio debería estar basado en la decencia, la honestidad y un profundo patriotismo.

La vicepresidenta asistió a los actos oficiales por invitación del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en el marco de la celebración del aniversario de la Declaración de la Independencia, una jornada que reunió a autoridades nacionales y provinciales para conmemorar una de las fechas más importantes del calendario patrio.

En ese contexto, también presenció el discurso pronunciado por el presidente Javier Milei, quien realizó un análisis de su gestión y convocó a "renovar los votos" del Pacto de Mayo.

Una definición sobre su futuro político

Tras la finalización del acto oficial, el presidente Milei ingresó junto a su comitiva a la Casa Histórica de Tucumán, mientras que Victoria Villarruel permaneció en el exterior del edificio y mantuvo un intercambio con los periodistas presentes.

Fue allí donde la vicepresidenta respondió consultas sobre su futuro político y dejó una definición que alimentó las especulaciones respecto de una posible candidatura en 2027.

"Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo", expresó. La frase fue interpretada como una señal sobre sus aspiraciones políticas, aunque durante sus declaraciones también aclaró cuál es hoy su principal responsabilidad institucional.

Villarruel aseguró que actualmente su prioridad es cumplir con el cargo para el que fue elegida y continuar desempeñando las funciones que le corresponden como vicepresidenta de la Nación.

Su mirada sobre el discurso presidencial

Durante el diálogo con la prensa, la vicepresidenta también fue consultada acerca del mensaje pronunciado por Javier Milei durante la ceremonia. En su respuesta, planteó que el mensaje que debe prevalecer en una fecha como el 9 de Julio es el de la unidad entre los argentinos.

"Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos", afirmó.

Al mismo tiempo, consideró que las palabras expresadas por el Presidente durante el acto respondían al plano político. "Son políticas", señaló al referirse al discurso presidencial. Sin embargo, remarcó que la conmemoración del Día de la Independencia trasciende las diferencias partidarias y pertenece a toda la sociedad argentina.

"Hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos", sostuvo.

Con esas expresiones, Villarruel puso el acento en el carácter institucional y simbólico de la celebración del 9 de Julio, una fecha que recordó debe ser compartida por todos los sectores.

La vigilia en la Casa Histórica de Tucumán

La participación de Victoria Villarruel tuvo lugar durante la vigilia organizada frente a la Casa Histórica de Tucumán, donde el Gobierno nacional realizó el acto central para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezó el evento y brindó un discurso en el que realizó un balance de su administración y convocó a renovar los votos del Pacto de Mayo. Villarruel asistió al acto invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, compartiendo la ceremonia junto a las demás autoridades presentes.

Una vez finalizado el acto, mientras el mandatario nacional ingresó a la Casa Histórica acompañado por su comitiva, la vicepresidenta permaneció en el lugar para mantener contacto con los medios de comunicación.

Fue en ese marco donde realizó las declaraciones vinculadas con su futuro político y con el significado institucional de la fecha patria.

El compromiso de seguir cumpliendo su función

Pese a dejar abierta la posibilidad de una futura candidatura, Victoria Villarruel enfatizó que actualmente su atención está centrada en el ejercicio de la Vicepresidencia. "Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante", aseguró.

Además, reiteró que su compromiso es continuar sirviendo a la Argentina, independientemente del lugar que le toque ocupar en el futuro. "Servir a la Argentina desde donde me encuentre", expresó al referirse a su vocación de servicio.

Estas definiciones marcaron el cierre de su participación pública luego de la vigilia por el 9 de Julio, una ceremonia en la que compartió escenario con el presidente Javier Milei y que estuvo centrada en la conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia.