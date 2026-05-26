En medio de la interna libertaria, la mesa política definió la estrategia legislativa

En un contexto atravesado por disputas internas y tensiones políticas dentro del oficialismo, la mesa política de La Libertad Avanza volvió a reunirse este martes en Casa Rosada con el objetivo de avanzar en la agenda legislativa que el Gobierno impulsa en el Congreso.

El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien recibió a los integrantes del reducido círculo político del oficialismo. Participaron además el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La reunión se desarrolló sin la presencia del presidente Javier Milei y tuvo lugar en medio de las diferencias que atraviesan al oficialismo entre sectores alineados con Santiago Caputo y aquellos vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Las tensiones internas

Aunque el encuentro estuvo condicionado por el clima interno que atraviesa al oficialismo, los participantes evitaron abordar de manera directa las diferencias políticas que enfrentan a distintos sectores de La Libertad Avanza.

Según trascendió, la cumbre se concentró exclusivamente en el análisis del estado parlamentario de las iniciativas impulsadas por el Gobierno y en la estrategia legislativa necesaria para avanzar con las reformas enviadas al Congreso.

El encuentro se produjo luego de semanas atravesadas por disputas entre referentes cercanos a Santiago Caputo y dirigentes vinculados al titular de la Cámara de Diputados y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, conocido políticamente como "Lule" Menem.

Las diferencias entre ambos sectores tuvieron expresiones públicas en redes sociales y también impactaron en el armado político del oficialismo. Sin embargo, durante las últimas horas comenzaron a observarse señales de descompresión y gestos orientados a reducir la exposición pública de los conflictos internos.

La agenda legislativa como eje central

Durante la reunión en Casa Rosada, los principales referentes del oficialismo analizaron el estado de distintos proyectos impulsados por el Gobierno nacional en el Congreso.

Entre los temas abordados figuraron:

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias

El denominado "Super-RIGI"

La iniciativa sobre Ludopatía

El proyecto vinculado al Lobby

Los cambios al Etiquetado Frontal

Según pudo saber TN, durante el encuentro no se definió el envío de nuevos proyectos al Congreso, aunque sí se avanzó en el análisis de la estrategia parlamentaria vinculada a las reformas ya presentadas.

El foco estuvo puesto en el seguimiento legislativo y en la coordinación política necesaria para sostener el avance de los proyectos en ambas cámaras, en un escenario parlamentario que continúa siendo uno de los principales desafíos para el oficialismo.

El rol de Milei y los gestos de equilibrio

En paralelo a la reunión política realizada en Casa Rosada, el presidente Javier Milei buscó enviar señales de equilibrio hacia los distintos sectores que integran el oficialismo.

Según se indicó, el mandatario realizó en actividades recientes distintos gestos orientados a mostrar cercanía con los espacios enfrentados dentro de La Libertad Avanza, en un intento por sostener la cohesión interna en medio de las disputas.

Las señales también incluyeron una menor exposición pública de las tensiones internas, en línea con una estrategia orientada a exhibir coordinación política en la cúpula oficialista antes de la reunión desarrollada este martes.

En ese marco, la mesa política apareció como un espacio de articulación destinado a ordenar prioridades legislativas y mostrar funcionamiento institucional en un contexto atravesado por diferencias internas que, aunque persistentes, no fueron abordadas formalmente durante el encuentro.