En medio de la polénica, Milei visita Córdoba acompañado de Adorni

El presidente Javier Milei retomará este lunes su agenda oficial en el país luego de regresar de España y viajará a la provincia de Córdoba para participar en un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La actividad contará con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se desarrollará en un contexto político marcado por tensiones internas dentro del gobierno, tras la controversia generada en torno a un reciente viaje oficial. El mandatario aterrizó en Argentina durante la mañana del domingo, luego de haber participado en la capital española del Madrid Economic Forum 2026, donde mantuvo reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

La visita a Córdoba marcará así el primer compromiso público de Milei tras su regreso al país y se inscribe dentro de una agenda que combina exposiciones económicas con definiciones políticas en medio de un escenario de debate dentro del oficialismo.

Un evento económico con referentes del sector

El presidente expondrá durante una actividad organizada en la Bolsa de Comercio de Córdoba, que reunirá a representantes del ámbito empresarial y económico. En el encuentro también tomarán la palabra dos figuras vinculadas al análisis económico y financiero:

Manuel Tagle, titular de la institución anfitriona.

Guido Sandleris, actual presidente de la Fundación Ecosur.

La presencia de estos referentes en el evento configura un espacio de debate económico en el que el jefe de Estado expondrá frente a empresarios y analistas en un momento de atención sobre las políticas y decisiones del gobierno.

La reaparición pública de Adorni

La actividad en Córdoba también marcará la reaparición pública de Manuel Adorni en el plano local, luego de la controversia generada en las últimas horas por la inclusión de su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos. La situación generó críticas luego de que trascendiera información sobre el viaje a Nueva York y un vuelo posterior hacia Punta del Este, lo que colocó al funcionario en el centro del debate político.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presencia del jefe de Gabinete junto al presidente durante el evento en Córdoba representa un respaldo político del mandatario en medio de las críticas.

La participación conjunta en el encuentro será, además, uno de los primeros gestos públicos tras la polémica que dominó la agenda política durante el fin de semana.

Antecedentes de la última visita presidencial a Córdoba

La última vez que Javier Milei visitó la provincia fue durante el denominado "Tour de la Gratitud", una gira política organizada por La Libertad Avanza. En aquella ocasión, el mandatario encabezó actividades junto a Karina Milei, en el marco de una recorrida destinada a agradecer el respaldo electoral recibido en las elecciones legislativas de 2025.

El objetivo de esa gira fue consolidar la presencia política del espacio oficialista en distintas provincias del país y fortalecer su estructura partidaria en el interior.

La nueva visita presidencial a Córdoba se produce, por lo tanto, en un territorio que ha sido considerado clave dentro de la estrategia política del oficialismo.

Sospechas internas por la filtración del video

En paralelo con la agenda presidencial, el jefe de Gabinete se refirió este domingo a la polémica generada por la difusión de un video relacionado con el viaje realizado junto a su esposa. Adorni afirmó que la presencia de su mujer en la comitiva oficial no constituyó un "delito", aunque sí la calificó como "un error".

Además, el funcionario deslizó sospechas sobre el origen de la grabación que se difundió públicamente y sugirió que la filtración pudo haberse producido desde dentro del propio gobierno. Durante declaraciones televisivas, señaló que el material audiovisual podría haber sido registrado desde el interior del aeropuerto.

Según explicó:

El video habría sido captado desde el lado interno del aeropuerto.

Quienes lo grabaron estaban del mismo lado del vidrio que la comitiva oficial.

"El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto", sostuvo el jefe de Gabinete al referirse al episodio.