En medio de la tensión, Milei y Villarruel volverán a compartir un acto oficial en Tucumán

La vigilia por el Día de la Independencia, que se desarrollará el próximo 8 de julio por la noche frente a la Casa Histórica de Tucumán, tendrá este año un fuerte componente político además de su significado institucional. El acto reunirá nuevamente al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un contexto marcado por el deterioro de la relación entre ambos, considerado el momento de mayor tensión desde que asumieron el Gobierno.

La presencia de las máximas autoridades nacionales convertirá a la ceremonia en uno de los eventos políticos más observados de los próximos días. Más allá de la conmemoración patria, las miradas estarán puestas en los gestos, la interacción y la actitud que adopten el Presidente y su compañera de fórmula durante un acto que los volverá a reunir públicamente.

El encuentro se producirá luego de una serie de episodios que expusieron diferencias entre ambos dirigentes y alimentaron las versiones sobre una creciente distancia política dentro del oficialismo.

Una convocatoria sin excepciones

La ceremonia será organizada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien decidió convocar a todas las autoridades nacionales sin realizar distinciones. Tanto Javier Milei como Victoria Villarruel ya confirmaron su asistencia al acto, que tendrá lugar frente a la Casa Histórica, escenario emblemático de la declaración de la Independencia.

Al referirse a la convocatoria, el mandatario provincial explicó el criterio adoptado para la organización del evento. "Tucumán no excluye a nadie", sostuvo Jaldo, dejando en claro que la invitación fue extendida a todas las autoridades nacionales y evitando tomar posición en una disputa que se convirtió en una de las principales tensiones internas de La Libertad Avanza.

De esa manera, el gobernador procuró mantener el carácter institucional de la celebración, al margen de las diferencias políticas que atraviesan el oficialismo.

El antecedente del Día de la Bandera

El nuevo encuentro entre Milei y Villarruel llega pocas semanas después de un episodio que tuvo amplia repercusión durante los festejos por el Día de la Bandera, realizados en Rosario.

En aquella oportunidad, según registraron las cámaras, el Presidente evitó saludar a la vicepresidenta. La situación tuvo una respuesta igualmente visible por parte de Villarruel, quien le dio la espalda durante la entonación del Himno Nacional.

Las imágenes difundidas de ese acto reforzaron las interpretaciones sobre el deterioro del vínculo político entre ambos integrantes de la fórmula presidencial.

Posteriormente, la vicepresidenta expresó públicamente su malestar y cuestionó la actitud del entorno presidencial. Según manifestó, existió una falta de respeto institucional, además de cuestionar la presencia de dirigentes cercanos al oficialismo durante aquella ceremonia.

Una relación que se fue deteriorando con el paso de los meses

La distancia entre Javier Milei y Victoria Villarruel no constituye un episodio aislado. De acuerdo con la información difundida por diversos medios nacionales, las diferencias entre ambos se fueron profundizando durante los últimos meses en distintos aspectos vinculados a la gestión del Gobierno.

Entre los temas mencionados aparecen:

Diferencias sobre cuestiones de gestión.

Distintas estrategias políticas.

Discrepancias en el armado territorial.

El creciente aislamiento de Victoria Villarruel respecto del núcleo político más cercano al Presidente.

A ese panorama se suma la información atribuida a fuentes parlamentarias, citadas por distintos medios, según la cual la vicepresidenta habría fortalecido una agenda propia desde el Senado.

Ese posicionamiento buscaría diferenciarla de algunas decisiones impulsadas por el Poder Ejecutivo, profundizando una dinámica política que se viene consolidando con el paso del tiempo.

Un escenario con fuerte significado para el Presidente

La elección de Tucumán también posee un significado especial para Javier Milei. En julio de 2024, el Presidente eligió ese mismo escenario para concretar la firma del denominado Pacto de Mayo, acompañado por 18 gobernadores.

Aquel acuerdo fue considerado uno de los principales hitos políticos de su gestión y convirtió a la Casa Histórica en un espacio de fuerte carga simbólica para el Gobierno nacional. Ahora, el mandatario regresará al mismo lugar para participar de la vigilia por el Día de la Independencia, aunque en un contexto político muy diferente, atravesado por las tensiones internas dentro del oficialismo.

La prioridad otorgada al acto de Tucumán

La importancia que la Casa Rosada asigna a la ceremonia también quedó reflejada en otra decisión vinculada con la agenda presidencial.

Según informó TN, uno de los motivos que explican la cancelación del viaje de Javier Milei a Estados Unidos, donde tenía previsto participar de los festejos por la independencia norteamericana impulsados por Donald Trump, fue precisamente la necesidad de asistir al acto que se realizará en Tucumán.

La determinación puso de manifiesto la relevancia política e institucional que el Gobierno otorga a la celebración del 8 de julio.