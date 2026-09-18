Firman convenio para la instalación del Polo Minero en el sur de la Capital

El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca acordaron avanzar en la creación de un "Polo Minero" en la ciudad Capital, una iniciativa destinada a concentrar en un mismo sector organismos, dependencias y actividades vinculadas con la actividad minera.

El convenio fue suscripto por el gobernador Raúl Jalil y el intendente Gustavo Saadi y establece la donación de inmuebles municipales ubicados en el sur de la ciudad a la Provincia. De acuerdo con lo establecido en el convenio, esos espacios tendrán un destino específico: serán utilizados exclusivamente para el desarrollo de infraestructura minera.

La iniciativa plantea así la conformación de un ámbito que reúna diferentes dependencias vinculadas con el sector y que permita desarrollar tanto funciones administrativas como tareas de carácter logístico y operativo.

Uno de los inmuebles será destinado a la construcción de un complejo administrativo, mientras que otro de los predios tendrá funciones vinculadas con las necesidades operativas de la actividad.

Complejo administrativo para organismos mineros

Según el acuerdo alcanzado entre la Provincia y el Municipio capitalino, uno de los espacios cedidos será destinado a la construcción de un complejo administrativo. El proyecto contempla que allí se concentren dependencias del Ministerio de Minería, de CAMYEN S.E. y de otros organismos relacionados con la actividad minera.

La concentración de estas dependencias constituye uno de los componentes centrales de la iniciativa, al establecer un espacio específico para organismos que actualmente forman parte de la estructura vinculada al sector.

El Polo Minero tendrá, de esta manera, una función administrativa que permitirá reunir en un mismo ámbito las oficinas y dependencias relacionadas con la actividad. El objetivo planteado en el convenio se articula además con un proceso de descentralización de organismos públicos que actualmente se encuentran radicados en el centro de la ciudad Capital.

Funciones logísticas y operativas

El proyecto no se limita a la construcción de oficinas administrativas. El acuerdo también contempla que otro de los predios tenga una función específicamente logística y operativa. Ese espacio estará destinado a distintas necesidades vinculadas con el desarrollo de la actividad minera, entre ellas:

Resguardo de testigos de perforación.

Depósito de maquinaria.

Depósito de vehículos.

La previsión de estos espacios permitirá incorporar dentro del mismo esquema infraestructura destinada al almacenamiento y resguardo de elementos y recursos relacionados con las actividades mineras.

De esta manera, el Polo Minero proyectado en el sur de la Capital tendrá diferentes componentes, con un sector orientado a las funciones administrativas y otro destinado a las tareas logísticas y operativas.

La mirada de CAMYEN sobre el proyecto

El vicepresidente de CAMYEN, Gabriel Molina, destacó el convenio firmado para avanzar en la creación del Polo Minero y señaló que el proyecto estará ubicado en la zona de la avenida Bicentenario.

Molina explicó que la iniciativa permitirá concentrar dependencias vinculadas con la actividad minera y avanzar, al mismo tiempo, en el proceso de descentralización de las oficinas públicas. En ese marco, sostuvo: "Catamarca es una provincia minera y tenemos que saber capitalizar todos estos recursos que tenemos".

La definición expresada por el vicepresidente de CAMYEN se produjo en el contexto del acuerdo entre la Provincia y el Municipio para avanzar con el nuevo espacio destinado a reunir organismos y actividades relacionadas con el sector.

El Polo Minero se plantea así como una infraestructura específica para acompañar las necesidades administrativas, logísticas y operativas vinculadas con la actividad minera dentro de la ciudad Capital.

Descentralización y crecimiento urbano

La creación del Polo Minero también se encuentra vinculada con un proceso más amplio de descentralización de organismos públicos radicados en el centro de la ciudad Capital. El proyecto contempla trasladar y concentrar dependencias relacionadas con la actividad minera en un sector específico del sur de la ciudad, evitando que esas funciones permanezcan concentradas en el área céntrica.

Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a la continuidad del proceso de urbanización de nuevos sectores de la ciudad, incorporando infraestructura de servicios y ordenamiento territorial en la zona donde se emplazará el Polo Minero.

De acuerdo con el convenio, el desarrollo de los inmuebles tendrá entonces una doble dimensión: por un lado, responderá a necesidades concretas de la actividad minera mediante infraestructura administrativa, logística y operativa; por otro, se integrará al proceso de crecimiento y organización territorial de nuevos sectores de la Capital.

Quiénes participaron de la firma

Además del gobernador Raúl Jalil y el intendente Gustavo Saadi, de la firma del convenio participaron distintos funcionarios y legisladores vinculados con la Provincia y el Municipio.

Entre ellos estuvieron:

Alberto Natella , ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.

, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia. Mariano Rosales , secretario de Gabinete y Modernización de la Capital.

, secretario de Gabinete y Modernización de la Capital. Gabriel Molina , vicepresidente de CAMYEN.

, vicepresidente de CAMYEN. Leandro Quiroga Barros , secretario de Gobierno y Coordinación.

, secretario de Gobierno y Coordinación. Damián Brizuela , diputado provincial.

, diputado provincial. Hernán Díaz, diputado provincial.

La participación de representantes de diferentes áreas de la estructura provincial, municipal y legislativa acompañó la formalización del acuerdo que establece el destino de los inmuebles municipales donados a la Provincia.