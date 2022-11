Entraron a robar en Somos Barrio de Pie: "Pensamos que podría haber alguna vinculación política"

Denuncian que la sede Somos Barrio de Pie ubicado en la calle Mate de Luna la 300, fue víctima de un robo. El lunes por la noche, entre las 11 y la 01 de la madrugada, personas desconocidas habrían ingresado al inmueble y sustrajeron una fotocopiadora, una computadora, una maquina de coser del taller textil y una impresora. Del hecho tomaron conocimiento el martes a la mañana, según comentó Arnoldo Nuñez en diálogo con LA UNIÓN.

“Rompieron algunos vidrios, parece que entraron por el techo. No tenemos en claro, porque enemigos no tenemos. No sabemos si puede haber sido alguna cuestión interna o algún acto delictivo que está pasando en la zona." manifestó Nuñez.

Además, sostuvo que el robo les hizo “bastante daño”. "Son herramientas que nosotros utilizamos para ordenar el trabajo que hacemos que es bastante amplio. Somos una organización que cuenta con dieciséis espacios, entre comedores y merenderos, apoyos escolares, huertas comunitarias, pero también de otros trabajos más completos como un dispositivo de asistencia a personas con problemas de consumo o de acompañamiento de personas que sufren violencia de género y espacios productivos. Tenemos una fábrica de materiales construcción, herrería, textiles y productos en materia comunicacional, todo esto de algún modo se gestionaba a través de esas herramientas. Así que nos hicieron bastante daño", explicó.

Se realizó la denuncia correspondiente y aguardan que la investigación avance a buen puerto. Sin embargo, Nuñez acotó que no descartan desde la organización que el hecho esté relacionado con cuestiones políticas.

“Como esa noche también le robaron el auto a una compañera de la mesa directiva, también pensamos que podría haber alguna vinculación política. Nuestra organización viene haciendo un trabajo territorial muy prolijo, de mucha relevancia. Entonces creemos que a algunos sectores políticos le molestan. A nivel nacional, a nivel federal recibimos este tipo de vandalizaciones que también muchas veces están relacionadas con alguna estigmatización que se genera en los medios nacionales cuando se habla por ahí de planeros o de vagos que toman beneficio de esto.” apuntó.

En este sentido, el referente de Somos Barrios de Pie sostuvo: “Las herramientas que nos robaron no las tienen una organización donde hay una fuga donde hay una fuga de ese estilo. Las tiene una organización donde hay trabajo genuino, trabajo real y eso se ve y se nota, y a veces en política molesta. Queda la posibilidad de que haya sido por ese lado.”

Además, por otro lado, explicó que no sería la primera vez que sufren robo y vandalizaciones, puesto que otra sede habría sido vandalizada con anterioridad, aunque para aquél entonces lograron recuperar los elementos robados luego de dar con los responsables gracias a las cámaras de seguridad. Sin embargo, insistió sobre la sospecha de un posible acto vinculado a la política.

“La organización alcanzó otro grado de complejidad, otro volumen social, entonces en esta oportunidad creemos que es mucho más grave y hacemos este llamamiento a la prensa y comunicar a la sociedad que hacemos un trabajo a pulmón, porque creemos en un proyecto político superador, creemos que podemos construir otra comunidad organizada entre todos y todas. Son las que profesamos en la practica y por ahí puede molestar." señaló y remarcó que habrían sido muchas las veces que les expresaron de forma explícita una molestia respecto a sus actividades.

Por el momento, no existen más novedades respecto a la investigación del ilícito y tampoco se ha establecido ninguna relación con agentes en relación a una línea política al cierre de esta nota.