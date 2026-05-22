Expectativa por una visita del Papa a la Argentina: según Quirno hay "buenas noticias"

La posibilidad de una visita del Papa León XIV a la Argentina volvió a instalarse con fuerza este viernes luego de una reunión entre el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno en la Quinta de Olivos, un encuentro que derivó en una serie de mensajes públicos que rápidamente despertaron especulaciones en el ámbito político y religioso.

El ministro de Relaciones Exteriores utilizó sus redes sociales para referirse al encuentro con el mandatario y deslizó la llegada de una "buena noticia" que "hará feliz a todo el pueblo argentino", aunque evitó brindar precisiones oficiales.

La publicación generó inmediata repercusión porque coincidió con las crecientes versiones sobre un eventual viaje del nuevo Pontífice a Sudamérica hacia fines de este año, con escalas previstas en Argentina, Uruguay y Perú.

El mensaje de Pablo Quirno que disparó las especulaciones

Tras la reunión mantenida en la Quinta de Olivos, Pablo Quirno publicó un mensaje en su cuenta de X que rápidamente captó la atención del escenario político y eclesiástico. "Vine a reunirme con el Presidente para darle 'la buena noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha... ¡Qué linda primavera!", escribió el canciller.

El funcionario agregó además una frase de fuerte contenido político y religioso: "Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC".

La referencia a una "fecha" pendiente de confirmación y el contexto diplomático del encuentro alimentaron las interpretaciones vinculadas a una futura visita del papa León XIV al país.

La reacción de Javier Milei

Minutos después de la publicación del canciller, el presidente Javier Milei replicó el mensaje en sus propias redes sociales y sumó una breve frase que profundizó aún más las especulaciones.

"Se viene...", escribió el mandatario junto a dos emojis de leones. La reacción presidencial fue interpretada como una señal indirecta respecto de las negociaciones o conversaciones vinculadas a un posible viaje del Pontífice a la región.

Hasta el momento, sin embargo, no existe una confirmación oficial por parte del Vaticano.

Las versiones sobre un viaje a Sudamérica

Según trascendió, por estas horas se habla de una posible visita de León XIV entre fines de octubre y principios de noviembre. No obstante, desde el entorno diplomático remarcan que Pablo Quirno no puede confirmar oficialmente ningún detalle mientras no exista una comunicación formal de la Santa Sede.

El Vaticano mantiene protocolos estrictos respecto de los viajes papales y es el único organismo habilitado para oficializar las giras internacionales del Pontífice.

Dentro de ese esquema:

Primero se anuncia oficialmente el viaje papal.

Luego se comunica el itinerario completo.

Finalmente se detallan las actividades específicas en cada país.

Por ese motivo, cualquier información previa permanece dentro del terreno de las versiones diplomáticas y políticas.

Las declaraciones desde Uruguay

Las especulaciones crecieron aún más luego de las declaraciones realizadas en Uruguay por el intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso, quien aseguró que León XIV tiene previsto visitar Argentina, Uruguay y Perú durante la primera quincena de noviembre.

"Hicimos una invitación a León XIV en noviembre, un poco ratificando la invitación al nuevo Papa y por supuesto hicimos un seguimiento diplomático e institucional", sostuvo Enciso en declaraciones radiales.

El Intendente Enciso informa que el Papa León XIV llegaría a Florida en noviembre, en el marco de su visita a nuestro país https://t.co/jyxZrVDT0r — C.W.33 RADIO FLORIDA (@exitorama) May 20, 2026

El dirigente uruguayo explicó que la invitación originalmente había sido realizada al papa Francisco y luego trasladada al nuevo Pontífice. Además, afirmó que la gira ya formaría parte de la agenda prevista por el Vaticano para este año. "Está en la agenda de los viajes del Papa de este año", aseguró.

Argentina, Uruguay y Perú dentro de la gira

Enciso sostuvo que el eventual recorrido papal incluiría tres países sudamericanos:

Argentina .

. Uruguay .

. Perú.

Según indicó, la visita estaría prevista para la primera quincena de noviembre, aunque aclaró que todavía no existen precisiones definitivas sobre las fechas exactas.

"Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre. Es una noticia muy importante para la región", señaló en declaraciones a radio Mitre.