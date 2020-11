Explotó una bomba casera a metros de la casa de Mauricio Macri

Un artefacto explotó dentro de un contenedor de basura a media cuadra de la casa del ex presidente Mauricio Macri en localidad bonaerense de Acassuso. Por estas horas, la brigada de explosivos de la Policía Federal se encuentra en el lugar realizando los peritajes pertinentes para determinar lo ocurrido.

El hecho se produjo sobre la calle José C. Paz al 300, a metros de la casa donde vive Macri junto a su familia. En principio, un contenedor comenzó a prenderse fuego y segundos después ocurrió la detonación. Tras la explosión, personal de bomberos se acercó al lugar para sofocar las llamas. Los informantes relataron que no hubo heridos por el hecho.

Debido a la cercanía del domicilio del ex jefe de Estado es que investigadores especializados de la PFA intentan determinar qué fue lo que originó la explosión y si está vinculado a algún tipo de intimidación al ex mandatario.

Según el primer informe pericial al que accedido Infobae, en el contenedor no se encontraron artefactos explosivos, sino “latas de laca y de thinner-son envases de, por ejemplo, agua raz-”. Un investigador detalló que “ambos elementos son inflamables y pueden haber explotado porque alguien lo provocó. Pero para saber eso aún hay que esperar el resultado de los peritajes que van a arrojar lo que ocurrió”.

En el caso intervino el Juzgado Federal N°2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, quién ordenó la revisión de las cámaras de seguridad de la cuadra para intentar identificar a los sospechosos.

Según el relato de una vecina que dialogó con A24, habrían sido dos explosiones: “La primera parecía un choque de un auto, la segunda una explosión fuerte. Vi el humo y todo. Un humo muy alto, no había nadie en la calle. Salía todo el humo del contenedor. La segunda explosión fue terrible”.



Por su parte, desde el entorno del ex presidente relataron a Infobae que Macri se encontraba en la casa junto a su familia al momento de la detonación. Según indicaron, el ex mandatario no escuchó la explosión aunque sí los vecinos que estaban más cerca del contenedor. También señalaron que más allá de que aún se están investigando si lo ocurrido tiene alguna relación con Macri, la seguridad que lo acompaña por ser ex jefe de Estado no alteró su funcionamiento. Por el momento, están a la espera de los resultados que lancen los peritajes para determinar qué hacer. También sostuvieron que las cámaras de seguridad de su casa no llegaron a captar la secuencia.