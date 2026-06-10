Expo Atacalar 2026 abrió sus puertas en Copiapó con eje en el Corredor Bioceánico

La ciudad de Copiapó, en la Región de Atacama, se convirtió en el escenario de una de las principales instancias de integración binacional entre Argentina y Chile con la inauguración oficial de la Expo Atacalar 2026, actividad que se desarrolla en el marco del XXIV Plenario del Comité de Integración Atacalar 2026. El evento tiene lugar en las instalaciones del Recinto Ferial Parque El Pretil y reúne a autoridades, empresarios, productores, académicos y representantes institucionales de ambos países en torno a una agenda orientada al fortalecimiento de los vínculos regionales y al desarrollo de proyectos estratégicos comunes.

La apertura contó con la presencia del vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, quien encabezó la comitiva provincial que participa de las actividades programadas. La exposición abrió sus puertas de manera totalmente gratuita a la comunidad y se consolidó como una importante vitrina comercial, productiva e institucional.

La muestra reúne a 100 productores de la Región de Atacama y a 14 expositores del Noroeste Argentino (NOA), configurando un espacio donde convergen distintas expresiones de la identidad económica y cultural de los territorios participantes.

Identidad productiva regional

La Expo Atacalar 2026 presenta una amplia oferta de productos y expresiones representativas de la región anfitriona. Entre los principales atractivos se encuentran la exposición y comercialización de pisco, pajarete, aceite de oliva, artesanías locales y muestras vinculadas a la tradición minera, elementos que forman parte de la identidad productiva de la Región de Atacama.

A esta propuesta se suman clases de gastronomía en vivo, generando un espacio de intercambio cultural y comercial que busca acercar a la comunidad y a los visitantes a las características distintivas de los territorios participantes.

En paralelo al desarrollo de la feria, continúan las actividades institucionales y técnicas que forman parte de la agenda oficial del Comité de Integración Atacalar, orientadas a consolidar herramientas de cooperación y desarrollo conjunto entre ambos países.

Catamarca mostró su potencial institucional y tecnológico

La presencia de Catamarca en la exposición se manifestó a través de una propuesta que combinó aspectos institucionales, estratégicos, culturales y tecnológicos.

Uno de los espacios destacados fue el stand institucional de la provincia, coordinado conjuntamente por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

A su vez, la Vicegobernación de Catamarca presentó un espacio especialmente diseñado para mostrar diferentes aspectos de la identidad provincial. Allí se exhibió una destacada muestra fotográfica de paisajes catamarqueños realizada por el artista Ariel Pacheco, que captó la atención del público asistente.

El stand también funcionó como ámbito de difusión de información técnica vinculada al proyecto estratégico del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco, iniciativa considerada central dentro de la agenda de integración regional.

Asimismo, se promovió el trabajo de artistas locales cuyas producciones musicales fueron registradas en el Estudio de Grabación de la Vicegobernación, mostrando otra dimensión del potencial cultural de la provincia.

El protagonismo del sector productivo catamarqueño

La participación de Catamarca también tuvo una fuerte expresión en el plano productivo y cooperativo. La propuesta de valor agregado en origen estuvo representada por actores del sector privado y socio-productivo, entre ellos la Cooperativa Kakán de Palo Blanco, de Fiambalá, cuya presencia se destacó dentro de la muestra comercial.

La cooperativa compartió espacio con la empresa Agro Total, que exhibió sus reconocidos productos disecados, reflejando la capacidad agroindustrial de la provincia.

Según se informó, ambas propuestas despertaron el interés y el reconocimiento del público chileno e internacional que visitó la exposición, consolidando la presencia catamarqueña dentro del evento.

Construcción de acuerdos

Mientras la feria concentra la atención de productores, empresarios y visitantes, el trabajo institucional se desarrolla en paralelo mediante las distintas comisiones técnicas previstas en el plenario. Las delegaciones argentinas y chilenas dieron inicio formal a las jornadas de deliberación, donde se analizan y perfeccionan las temáticas incluidas en la agenda inicial con el objetivo de alcanzar consensos y acuerdos definitivos entre las regiones participantes.

La estructura de trabajo contempla distintos ámbitos de discusión:

• Foro Político y Mesa de Alcaldes e Intendentes, destinados a la articulación institucional y la coordinación de estrategias de gestión territorial.

• Comisión de Facilitación Fronteriza e Infraestructura, Transporte, Puertos, Telecomunicaciones y Minería, orientada al análisis de obras y normativas prioritarias para la conectividad del Corredor Bioceánico por el Paso de San Francisco.

• Ronda de Negocios y Comisión de Ciencia, Tecnología, Educación y Mesa de Universidades, enfocadas en la vinculación académica, el desarrollo tecnológico y la generación de acuerdos comerciales entre actores privados de ambos países.

• Comisiones de Cultura, Artes, Patrimonio, Turismo y Medio Ambiente, junto con las áreas de Deportes, Salud y Género, destinadas a fortalecer la integración social, cultural y comunitaria de la macroregión.

¿Quiénes dijeron presente?

La magnitud institucional del encuentro quedó reflejada en la participación de autoridades de distintos niveles de gobierno y organismos internacionales.

Junto al vicegobernador Rubén Dusso participaron la Delegada Presidencial Regional de Atacama, Sofía Sydor Salovic; el Gobernador Regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá de la Vega; y la Vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera. La dimensión diplomática estuvo representada por el Director de Fronteras de la Cancillería de Chile (DIFROL), Pedro Pablo Silva; el Director de Límites y Fronteras de la Cancillería Argentina (DILIF), Santiago Villalba; la Ministra Plenipotenciaria Reina Sotillo; el Cónsul de Argentina en Antofagasta, Sebastián Bertusi; y el representante de la Embajada de la República Argentina en Chile, Agustín Lavalle.

También participaron parlamentarios provinciales de La Rioja, secretarios regionales ministeriales chilenos, alcaldes, consejeros regionales de Atacama y Coquimbo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, dirigentes empresariales y referentes universitarios.

La delegación catamarqueña estuvo integrada además por el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Póliche, junto a los intendentes Ernesto Andrada, Cristian Yapura y Raúl Úsqueda.

En el ámbito de la seguridad y el control fronterizo participaron el Gobernador Marítimo de Caldera, Cristian González Pizarro, y el Jefe de la 3° Región Policial de la PDI de Atacama, Patricio Barrios Medina.

La representación empresarial y social chilena estuvo acompañada por la presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), Mónica Thompson Molina; el presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco; el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Atacama, Cristián Alzamora; y la presidenta de Atacama Sostenible, Daniela Rojas Escobar.

Con la Expo Atacalar 2026 en pleno desarrollo y las comisiones técnicas avanzando en sus deliberaciones, el XXIV Plenario del Comité de Integración Atacalar continúa consolidándose como uno de los principales espacios de articulación política, económica, productiva y social entre Argentina y Chile.