Fama calificó de "atropello", la eliminación del Consejo de la Magistratura

El primer mandatario, Raúl Jalil, se reunió hoy con el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Gonzalo Salerno; la presidenta del Colegio de Abogados, Dra. María Fernanda Rosales y el Rector de la UNCa, Ing. Flavio Fama para analizar con ellos la reforma de la Constitución provincial y el instituto que reemplazará el Consejo de la Magistratura.

Al término del encuentro, el titular de la alta casa de estudios fue contundente e indicó que lo sucedido en la sesión de la Cámara de Senadores fue “un atropello”. No obstante esto, aseguró que desde la Universidad se va a prestar todo el apoyo que necesite el gobierno.

“Las leyes están aprobadas. Ya está, no hay más que decir. Ahora vamos a prestar todo el apoyo técnico. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la mecánica con que esto se hizo pero bueno, las decisiones políticas no las tomo yo. Las decisiones las toma el Gobierno y la Legislatura y en ese sentido ya está todo dicho”, refirió. Luego reconoció que aunque la oposición falló “las leyes que son fundamentales, merecen un tratamiento en las cámaras y más allá de que les guste o no, la oposición tiene esta responsabilidad”.

El Rector señaló que ahora, en cuanto a los pasos a seguir, la comisión asesora que se conformó, va a iniciar su trabajo para generar las propuestas solicitadas por Jalil.