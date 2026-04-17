Financiamiento universitario: el Gobierno enfrenta un pago de $2,5 billones y alerta por el déficit

El Gobierno nacional atraviesa horas decisivas frente a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La administración cuenta con plazo hasta mañana a las 9.30 para cumplir con el fallo que ratifica la vigencia de la norma, tras haber sido confirmada en primera y segunda instancia judicial.

En la Casa Rosada reconocen que el escenario es adverso. Si bien el Ejecutivo apelará mediante un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las expectativas de obtener un efecto suspensivo son consideradas "altamente improbables". En ese contexto, el Gobierno ya instala un mensaje claro: el cumplimiento de la ley implicará que "vuelve el déficit", en referencia al impacto que tendrá en las cuentas públicas.

Un costo millonario sin respaldo inmediato

El principal punto de tensión radica en el costo estimado de la implementación de la norma. Desde el Poder Ejecutivo calculan que el cumplimiento de la ley demandará 2,5 billones de pesos, es decir, $2.500.000 millones.

La situación se complejiza por la falta de disponibilidad inmediata de esos recursos. Una fuente oficial fue categórica: "Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata". En ese escenario, la responsabilidad de reorganizar partidas recae sobre Manuel Adorni, en su rol de jefe de Gabinete encargado de la redistribución presupuestaria. La incógnita central pasa por cómo se obtendrán los fondos necesarios para cumplir con la obligación judicial.

Estrategias en evaluación y pago dosificado

Ante la inminencia del fallo, en el Gobierno ya analizan alternativas para afrontar el impacto financiero. Una de las posibilidades en estudio es la implementación de un pago dosificado, que permita distribuir el desembolso en el tiempo. Desde despachos oficiales remarcan que el costo deberá comenzar a afrontarse a partir del viernes, tras el nuevo revés judicial. La discusión técnica se centra en los efectos de la apelación y en las posibilidades de obtener una suspensión.

Según explicaron fuentes judiciales, la apelación no tiene efectos suspensivos automáticos, aunque el Ejecutivo podría solicitarlos en el recurso extraordinario o en instancias posteriores.

Entre los elementos técnicos mencionados se destacan:

La posibilidad de solicitar efecto suspensivo en el recurso extraordinario federal

La eventual presentación en queja si el recurso es rechazado

Antecedentes judiciales como "César Arias", "Brigadier Estanislao López" y "AEDBA"

Sin embargo, en el análisis general no hay actores que consideren probable un fallo favorable al Gobierno en este punto.

Un "limbo procesal" con obligación de pago

Mientras se tramitan las instancias judiciales, el Ejecutivo enfrentará un escenario definido como "limbo procesal". Durante ese período, estará obligado a cumplir con la medida cautelar vigente.

Esto implica que, aun con apelaciones en curso, el Gobierno deberá comenzar a transferir fondos de manera inmediata.

Desde el ámbito universitario, las interpretaciones sobre el alcance de esta obligación no son unánimes. Mientras algunos referentes sostienen que el pago debe iniciarse de forma inmediata si no hay suspensión, otros asesores legales consideran lo contrario.

Qué exige la ley: salarios y becas

La medida cautelar ordena el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen:

Actualización de salarios de docentes y no docentes Período: del 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025

de docentes y no docentes Recomposición de programas de becas estudiantiles

Estas disposiciones apuntan a revertir el deterioro salarial y garantizar el financiamiento de políticas de acceso y permanencia en el sistema universitario.

El reclamo del sistema universitario

El conflicto se inscribe en un contexto de reclamos sostenidos por parte de rectores, estudiantes y sindicatos. El Consejo Interuniversitario Nacional informó que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. En paralelo, los salarios universitarios muestran un desfasaje significativo:

Incremento salarial acumulado: 158%

158% Inflación acumulada: 280%

280% Pérdida de poder adquisitivo: 32%

Este deterioro equivale, según el CIN, a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales en el período analizado, tomando como base noviembre de 2023.

Tensiones políticas y responsabilidad de gestión

La ley fue sancionada el año pasado por el Congreso, tras la aprobación de bloques opositores y dialoguistas que lograron incluso revertir el veto presidencial. Pese a ello, el Ejecutivo no aplicó los fondos correspondientes, lo que derivó en la judicialización del caso.

En este escenario, el responsable directo de la política universitaria es el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuya gestión ha sido considerada insuficiente por algunos sectores del propio Gobierno para enfrentar el conflicto con las agrupaciones universitarias.