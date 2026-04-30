Paro en el Servicio Meteorológico: cuáles serán los aeropuertos afectados por la medida

El paro anunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 30 de abril introduce un escenario de incertidumbre en la actividad aérea argentina. La medida de fuerza, que surge en el marco de un conflicto con el Gobierno nacional, podría afectar la operatividad de los vuelos en todo el país, especialmente en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, donde se prevén demoras, cancelaciones y reprogramaciones.

El contexto agrava el impacto potencial de la protesta: la jornada coincide con un aumento en la demanda de viajes debido al fin de semana largo, lo que incrementa la circulación de pasajeros y la presión sobre la infraestructura aeroportuaria.

El rol clave de la información meteorológica

El eje del conflicto no solo se limita a una disputa laboral, sino que pone en evidencia la centralidad del servicio meteorológico en la aviación. Los informes que produce el SMN son fundamentales para la planificación de despegues y aterrizajes, ya que permiten evaluar condiciones de seguridad en tiempo real.

La eventual ausencia o limitación de estos reportes compromete la operación regular de los vuelos, generando un efecto directo sobre demoras en partidas y arribos, reprogramaciones de itinerarios, cancelaciones de vuelos y restricciones operativas en distintos aeropuertos. Este escenario se potencia en jornadas de alta demanda, donde cualquier alteración en la cadena de información puede derivar en un efecto multiplicador sobre el sistema aéreo.

Despidos y origen del conflicto

La medida de fuerza encuentra su origen en la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el despido de 240 trabajadores del organismo, lo que representa aproximadamente el 30% del personal civil del SMN.

La distribución de los puestos afectados refleja el alcance de la medida:

130 trabajadores pertenecen a estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país

pertenecen a estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país 110 empleados cumplen funciones en la sede central

Desde el sector sindical se considera que esta reducción impacta directamente en la capacidad operativa del organismo, al tratarse de una porción significativa de los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad de la navegación aérea.

Medidas preventivas y servicio esencial

Frente a la posibilidad de interrupciones, la autoridad aeronáutica adoptó medidas para mitigar el impacto. En este sentido, se declaró al servicio meteorológico aplicado a la aviación como esencial, estableciendo que, incluso en contextos de huelga, no puede paralizarse más del 50% de su funcionamiento.

En paralelo, las aerolíneas recomendaron a los pasajeros:

Verificar el estado de sus vuelos con anticipación

Consultar los canales oficiales de comunicación

Mantenerse informados ante posibles cambios

Estas recomendaciones buscan reducir el impacto en los usuarios frente a un escenario operativo cambiante.

Cambios estructurales y el Decreto 274/2026

El conflicto se intensificó tras la publicación del Decreto 274/2026, mediante el cual el Gobierno transfirió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) la facultad de garantizar la prestación del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET).

Esta medida permite que el servicio sea brindado de manera directa por EANA, a través de terceros proveedores nacionales o internacionales. El objetivo declarado es asegurar una prestación ininterrumpida, regular y confiable, considerada estratégica para el país. El propio decreto advierte que cualquier interrupción o deficiencia puede derivar en demoras, cancelaciones, desvíos y restricciones operativas, con impacto directo en usuarios, cargas y operadores.

En cuanto al corto plazo, la Secretaría de Transporte confirmó que el SMN continuará prestando servicios a EANA durante 180 días hábiles, período en el que podrían definirse cambios en el esquema de provisión de información meteorológica.

Debate por la estructura del organismo

El conflicto también abrió una controversia pública sobre la estructura y funcionamiento del SMN. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reducción de personal al señalar que el organismo cuenta con cerca de 1.000 trabajadores y alrededor de 100 estaciones meteorológicas, pero que solo 20 personas serían meteorólogos.

El funcionario cuestionó el volumen de personal de apoyo y la falta de modernización tecnológica, al afirmar que muchas estaciones tienen más de 50 años y funcionan con instrumentos básicos. En esa línea, sostuvo que el servicio podría operar con unas 150 personas, con menor costo y mejor tecnología.

Estas declaraciones generaron una reacción inmediata. Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar rechazó los datos y denunció un proceso de "vaciamiento" del organismo.

La disputa por los datos y la operatividad real

El contrapunto entre el Gobierno y el sindicato también se expresa en las cifras sobre la infraestructura del SMN. Según Aguiar, existen 120 estaciones meteorológicas activas, no 100 como se había señalado, y durante la actual gestión se habrían cerrado cinco.

Además, advirtió sobre un problema operativo significativo: más de la mitad de las estaciones no trabajan durante la noche, lo que genera una ventana sin cobertura de entre nueve y doce horas. Este punto introduce una dimensión crítica en el debate, ya que la continuidad del servicio es un factor determinante para la seguridad y previsibilidad de la actividad aérea.