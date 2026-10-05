Fiambalá: KABIL informó sobre los avances del proyecto Cortaderas

El gobernador Raúl Jalil recibió a una delegación de la India integrada por representantes de organismos y empresas vinculadas con la actividad minera, en el marco del desarrollo del proyecto Cortaderas, que KABIL lleva adelante en Fiambalá sobre áreas pertenecientes a la empresa minera provincial CAMYEN.

La comitiva estuvo integrada por la Dra. Sukanya Chakraborti, Chief Technical Officer de KABIL (Khanij Bidesh India Limited); D. Bharati, director del Geological Survey of India (GSI); y Sayandeep Chakraborty, Assistant Manager de Geología de MECL (Mineral Exploration and Consultancy Limited).

Del encuentro también participaron la ministra de Minería, Teresita Regalado, y el directorio de CAMYEN, encabezado por su presidente, José Barrera.

La reunión permitió avanzar en el seguimiento de las actividades vinculadas con Cortaderas y, al mismo tiempo, profundizar el vínculo institucional con representantes de la India interesados en el potencial minero de Catamarca.

El proyecto Cortaderas

La visita de la delegación se desarrolló en el marco de los avances del proyecto Cortaderas, que KABIL desarrolla en Fiambalá sobre áreas pertenecientes a CAMYEN.

El encuentro también estuvo relacionado con las acciones de vinculación destinadas a generar nuevas oportunidades de exploración en propiedades de la empresa minera provincial. De este modo, la agenda no se limitó al seguimiento de un único proyecto, sino que incluyó instancias orientadas a conocer otras áreas administradas por CAMYEN y analizar su potencial.

La presencia de representantes de KABIL, GSI y MECL permitió establecer un espacio de intercambio con las autoridades provinciales y con los responsables de CAMYEN, dentro de un proceso que busca profundizar la vinculación con instituciones y empresas de la India interesadas en las posibilidades de exploración minera existentes en Catamarca.

Seguimiento ambiental en septiembre

Uno de los antecedentes inmediatos vinculados con Cortaderas fueron las actividades de monitoreo ambiental participativo realizadas durante septiembre.

En esas acciones participaron distintos actores vinculados con el territorio y con la actividad productiva local. El proceso contó con la presencia de:

Organismos provinciales.

Autoridades municipales.

Vecinos.

Representantes del sector productivo local.

La participación de estos sectores formó parte de las actividades relacionadas con el seguimiento ambiental del proyecto Cortaderas y constituye un componente de las acciones desarrolladas en torno a su avance. Como continuidad de este proceso, está prevista para este jueves una reunión informativa en Fiambalá, destinada a compartir información sobre el desarrollo del proyecto y sus próximos pasos.

Nueva reunión informativa en Fiambalá

La actividad prevista para este jueves reunirá a autoridades municipales, proveedores y cámaras locales. El objetivo será compartir los avances alcanzados en el proyecto Cortaderas y comunicar las próximas actividades que se encuentran previstas.

La reunión dará continuidad al proceso iniciado con las actividades de monitoreo ambiental participativo realizadas durante septiembre, incorporando nuevamente a distintos sectores vinculados con la comunidad y con la actividad productiva de Fiambalá.

En ese sentido, la agenda contempla tanto la comunicación de los avances del proyecto como la presentación de las acciones previstas para las próximas etapas. La participación de proveedores y cámaras locales suma además al encuentro a representantes del sector productivo, mientras que la presencia de autoridades municipales permitirá mantener el vínculo institucional alrededor del desarrollo de las actividades previstas en el proyecto.

Recorrido por otras áreas de CAMYEN

La agenda de la delegación de la India incluyó además un recorrido de campo por otras áreas de CAMYEN. La actividad tuvo como finalidad conocer el potencial de esos sectores y evaluar posibles oportunidades de exploración.

Este recorrido amplió el alcance de la visita más allá del proyecto Cortaderas y permitió que los representantes de KABIL, GSI y MECL tomaran contacto con otras propiedades pertenecientes a la empresa minera provincial.

El interés por conocer esas áreas se vincula con las acciones de vinculación que buscan generar nuevas oportunidades de exploración en propiedades de CAMYEN. Así, la visita permitió combinar el seguimiento de un proyecto que ya se encuentra en desarrollo con el análisis de otras áreas que podrían presentar posibilidades para futuras actividades de exploración.

Profundizar la vinculación minera con la India

El encuentro entre las autoridades provinciales, CAMYEN y la delegación india permitió dar continuidad al trabajo que KABIL viene desarrollando en Cortaderas.

A la vez, sirvió para profundizar la vinculación con instituciones y empresas de la India interesadas en el potencial minero de Catamarca.

La participación de representantes de KABIL, Geological Survey of India y Mineral Exploration and Consultancy Limited otorgó a la agenda una dimensión vinculada tanto con el desarrollo del proyecto Cortaderas como con el conocimiento y evaluación de otras áreas pertenecientes a CAMYEN.

En este contexto, la visita reunió distintas instancias de trabajo: el encuentro institucional con el gobernador Raúl Jalil, la participación de la ministra de Minería Teresita Regalado y del directorio de CAMYEN encabezado por José Barrera, el seguimiento de las acciones ambientales participativas y el recorrido de campo por otras propiedades de la empresa provincial.