Fiambalá se prepara para reabrir el Complejo Termal tras los trabajos de limpieza

El Complejo Termal de Fiambalá se prepara para retomar sus actividades en los próximos días, luego de una serie de trabajos de mantenimiento, rehabilitación y acondicionamiento de sus instalaciones. De acuerdo con lo analizado por las autoridades provinciales y municipales, la reapertura está prevista para dentro de aproximadamente cinco días.

La decisión fue abordada durante una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil, de la que participaron funcionarios de distintas áreas del Gobierno provincial y el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda. El encuentro tuvo como eje el estado de las instalaciones y las tareas necesarias para recuperar el funcionamiento del complejo, con especial atención a las condiciones sanitarias que deberán cumplirse una vez que vuelva a recibir visitantes.

La reanudación de las actividades se llevará adelante bajo un protocolo sanitario establecido tras el caso de meningoencefalitis amebiana primaria, un antecedente que motivó la implementación de medidas preventivas específicas para el uso de las instalaciones termales.

En este escenario, la reapertura no contempla únicamente la finalización de los trabajos de acondicionamiento, sino también la necesidad de reforzar las recomendaciones de cuidado para quienes concurran al lugar. Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las medidas preventivas previstas y de utilizar las piletas de una manera que reduzca las situaciones de riesgo.

Reunión entre Provincia y el municipio

En la reunión participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Daiana Roldán; la ministra de Salud, Johana Carrizo; el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle; y el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda.

La presencia de representantes de distintas áreas permitió abordar la situación del complejo desde una perspectiva vinculada tanto con su rehabilitación como con las condiciones necesarias para su funcionamiento.

El análisis se centró en los trabajos de mantenimiento y recuperación de las instalaciones, así como en la preparación para la vuelta de los visitantes. La fecha estimada de reapertura, situada en aproximadamente cinco días, queda vinculada a este proceso de acondicionamiento y al cumplimiento del protocolo sanitario establecido.

El regreso a la actividad se producirá, por lo tanto, con indicaciones específicas para el uso de las piletas termales. Las recomendaciones forman parte de las medidas que las autoridades consideran necesarias para reforzar la prevención y el cuidado de las personas que asistan al complejo.

Las recomendaciones sanitarias

Uno de los aspectos centrales de la reapertura será el cumplimiento de las pautas de prevención definidas después del caso de meningoencefalitis amebiana primaria.

En ese marco, las autoridades recomendaron que las piletas se utilicen principalmente para la relajación y evitar determinadas prácticas durante la permanencia en el agua.

Las indicaciones difundidas incluyen:

Utilizar las piletas principalmente para relajación, de acuerdo con las recomendaciones preventivas.

Evitar nadar durante el uso de las instalaciones.

No zambullirse en el agua.

Evitar sumergir la cabeza.

Estas pautas fueron remarcadas en el contexto de la próxima reapertura y se suman al protocolo sanitario que regirá el funcionamiento del establecimiento.

La recomendación de limitar el uso de las piletas a actividades de relajación constituye uno de los principales mensajes dirigidos a los futuros visitantes. De esta manera, las autoridades buscan que el regreso de la actividad se realice teniendo en cuenta las medidas preventivas establecidas y las indicaciones específicas para el contacto con el agua termal.

El cumplimiento de estas recomendaciones será un componente importante de la nueva etapa de funcionamiento del complejo, que retomará sus actividades después de las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento.

Limpieza profunda y desinfección

En paralelo con las gestiones para la reapertura, la Municipalidad de Fiambalá llevó adelante un operativo de limpieza profunda y desinfección integral en las instalaciones del Complejo Termal.

Las tareas comprendieron distintos sectores del predio, incluidos aquellos destinados al uso recreativo, los servicios y la permanencia de los visitantes. El procedimiento alcanzó las siguientes áreas:

Piletas termales, como parte de los espacios principales del complejo.

Baños, destinados a los usuarios de las instalaciones.

Comedor, uno de los sectores de servicios.

Espacios de uso común, que forman parte de las áreas compartidas por quienes concurren al establecimiento.

El operativo fue desarrollado como parte de los trabajos de acondicionamiento previos a la vuelta de la actividad. La limpieza y la desinfección abarcaron así tanto las piletas como los sectores complementarios, con el propósito de preparar integralmente el predio para recibir nuevamente a los visitantes.

Las acciones municipales se inscriben en el proceso de mantenimiento y rehabilitación analizado por las autoridades provinciales y locales, en el marco de la reapertura prevista para los próximos días.

Fumigación y mantenimiento

El procedimiento también incluyó trabajos de fumigación y mantenimiento en los sectores de mayor concurrencia. Estas intervenciones formaron parte del operativo integral desarrollado antes de la reapertura. El objetivo señalado para las tareas fue reforzar las condiciones de higiene y cuidado en las instalaciones del complejo. De esta manera, el acondicionamiento no se limitó a la limpieza de las piletas termales, los baños y el comedor, sino que comprendió también los espacios compartidos y las áreas que concentran una mayor circulación de personas.

La combinación de limpieza profunda, desinfección, fumigación y mantenimiento constituye el conjunto de acciones informado por el municipio en la preparación del establecimiento para su regreso a la actividad.

Estas labores se desarrollaron en paralelo con la evaluación de los trabajos de rehabilitación por parte del gobernador y los funcionarios provinciales, junto con el intendente de Fiambalá.