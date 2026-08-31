Fiambalá recibió su primera ambulancia 4x4 para la zona cordillerana

Fiambalá incorporó su primera ambulancia con tracción 4x4, una nueva unidad sanitaria destinada a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en una región atravesada por extensas distancias y caminos de difícil acceso, particularmente en la zona norte y cordillerana.

La entrega fue encabezada esta mañana por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso y la ministra de Salud, Johana Carrizo. La ambulancia fue destinada al Área Programática N°15 de Fiambalá y constituye una incorporación clave para optimizar los traslados y la asistencia sanitaria en distintos sectores de la jurisdicción.

La llegada de esta unidad representa un avance específico para Fiambalá, ya que se trata de la primera ambulancia 4x4 incorporada para la localidad. Sus características permitirán responder a las necesidades de una zona donde la distancia y las condiciones de transitabilidad constituyen factores centrales para el acceso y el desarrollo de la atención sanitaria.

Unidad destinada a zonas de difícil acceso

La nueva ambulancia cuenta con tracción 4x4, una condición especialmente relevante para su utilización en los distintos caminos y sectores que integran la zona norte y cordillerana de Fiambalá.

El objetivo de la incorporación es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a situaciones que requieran llegar a lugares alejados o atravesar caminos de compleja transitabilidad. En una región caracterizada por sus extensas distancias, contar con una unidad de estas características permitirá mejorar las posibilidades de traslado y asistencia.

La ambulancia estará destinada al Área Programática N°15, desde donde contribuirá a reforzar el trabajo sanitario en el territorio. La incorporación apunta a optimizar la atención ante situaciones en las que resulte necesario movilizarse hacia sectores donde las condiciones del camino pueden representar una dificultad.

Fondos provenientes del Fideicomiso Minero

La adquisición de la ambulancia fue posible mediante fondos provenientes del Fideicomiso Minero. La nueva unidad se suma así a las herramientas destinadas a fortalecer la asistencia y los traslados sanitarios en Fiambalá.

Durante el acto de entrega estuvo presente Juan Marchetti, presidente del Fideicomiso Minero, junto con la ministra de Minería, Teresita Regalado. También participó el intendente de Fiambalá, Raúl Usqueda, además de otras autoridades.

La presencia de las autoridades durante la entrega acompañó la incorporación de una unidad que tendrá un rol específico en la atención de una región con características territoriales particulares. La utilización de un vehículo con tracción 4x4 permitirá adecuar la capacidad de traslado a las condiciones de los caminos y a las necesidades de asistencia en zonas alejadas.

Mejorar los traslados y la asistencia sanitaria

La nueva ambulancia permitirá optimizar los traslados y la asistencia sanitaria, especialmente en aquellas situaciones que demanden llegar a sectores de difícil acceso.

La incorporación busca fortalecer la respuesta del sistema sanitario frente a las distancias que separan a distintos puntos de la región y a las condiciones de transitabilidad que pueden presentarse en los caminos de la zona norte y cordillerana.

En este contexto, la unidad sanitaria representa un recurso destinado a ampliar las posibilidades de llegada y traslado en un territorio donde las condiciones geográficas hacen necesario contar con vehículos preparados para desplazarse por caminos complejos.