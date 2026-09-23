Fiambalá y Tinogasta: la línea eléctrica de 132 kV estará lista a fin de año

Durante una recorrida por el departamento Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil visitó el trazado donde se construye la nueva línea de tendido eléctrico que conectará Fiambalá con la cabecera departamental de Tinogasta.

La obra constituye un proyecto estratégico y multipropósito, orientado a generar una mejora sustancial en la provisión de energía eléctrica de la zona. El tendido permitirá fortalecer la infraestructura energética disponible y ampliar las condiciones para garantizar un suministro estable y confiable tanto para los usuarios de las dos ciudades como para las actividades industriales.

Se trata de una línea eléctrica de 132 kV, cuya construcción es financiada con fondos extra de regalías mineras aportados por la empresa Zijin Liex.

El proyecto presenta actualmente un avance superior al 60% del trazado y tiene prevista su finalización para el próximo mes de diciembre, de acuerdo con las estimaciones establecidas para la obra.

Más del 60% del trazado ya está ejecutado

El avance alcanzado representa una etapa significativa dentro del desarrollo del tendido que unirá energéticamente a Fiambalá y Tinogasta.

La ejecución de la obra se encuentra financiada mediante los fondos extra provenientes de las regalías mineras de Zijin Liex, mientras que determinados aspectos vinculados con las características técnicas y las habilitaciones necesarias corresponden a la empresa transportista Transnoa.

En este esquema, el proyecto combina el financiamiento proveniente de recursos de origen minero con la intervención de la empresa transportista en los aspectos técnicos y las habilitaciones de rigor. La incorporación de esta infraestructura busca generar mejores condiciones para la provisión energética de la zona y responder a las necesidades tanto de los usuarios como de la actividad industrial.

Estaciones transformadoras en Fiambalá y Tinogasta

Uno de los componentes centrales del proyecto es la incorporación de una estación transformadora en Tinogasta y otra en Fiambalá. Estas instalaciones forman parte de una obra concebida no solamente para atender una demanda vinculada con una actividad industrial específica, sino también para optimizar la provisión de electricidad para los usuarios de ambas ciudades.

El nuevo tendido contempla, además, la posibilidad de alimentar el funcionamiento de la planta de Zijin Liex. Al mismo tiempo, la infraestructura permitirá fortalecer el suministro destinado a la población y a la actividad industrial de la zona.

El objetivo planteado es que la mejora en la infraestructura contribuya a garantizar un servicio estable y confiable, generando mejores condiciones para el funcionamiento de las actividades que requieren provisión energética y para los usuarios de Fiambalá y Tinogasta. De esta manera, la obra combina una necesidad vinculada con la actividad productiva con una mejora de alcance más amplio sobre el servicio energético.

Regalías mineras convertidas en infraestructura

El financiamiento constituye otro de los aspectos centrales del proyecto. El tendido se ejecuta con fondos extra de regalías mineras aportadas por la empresa Zijin Liex, dentro de una política pública que busca que los beneficios derivados de la actividad minera puedan traducirse en obras concretas de infraestructura.

En este caso, los recursos se destinan a una obra considerada estratégica para el desarrollo de la zona y vinculada directamente con una de las necesidades centrales para el crecimiento de las actividades industriales y para la prestación del servicio energético.

La utilización de fondos extra de regalías mineras para financiar el tendido se presenta como una forma de orientar los recursos hacia infraestructura que facilite el desarrollo estratégico. La obra constituye así un ejemplo concreto de articulación público-privada, en el que los aportes provenientes de la actividad minera se vinculan con la ejecución de una infraestructura destinada a generar respuestas a las demandas energéticas de la región.

Esta articulación se expresa en distintos niveles: el financiamiento de la obra proviene de los fondos extra de regalías aportados por la empresa minera, mientras que la infraestructura y las condiciones técnicas necesarias para su funcionamiento involucran a la empresa transportista Transnoa.

La posibilidad de llegar hasta Palo Blanco

El proyecto no se limita al tramo actualmente en ejecución. En una segunda etapa, contempla la posibilidad de extender el tendido eléctrico hasta la localidad de Palo Blanco.

Esta eventual ampliación permitiría extender el alcance territorial de la mejora en el suministro energético, incorporando a esa localidad dentro de los beneficios previstos por la infraestructura.

Por ahora, la primera etapa tiene como eje la conexión entre Fiambalá y Tinogasta, con un avance superior al 60% y una finalización estimada para diciembre. A partir de allí, el proyecto contempla la posibilidad de continuar con una extensión hacia Palo Blanco.