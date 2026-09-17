Finalizaron las obras en la Avda. Cobacho y la Capital prepara nuevas intervenciones

La Municipalidad de la Capital concluyó las obras de repavimentación integral de la avenida Cobacho, en el marco de un trabajo articulado con Vialidad Provincial y el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles. La intervención comprendió un total de 14 cuadras, donde la renovación de la calzada estuvo acompañada por una serie de trabajos destinados a mejorar las condiciones generales de circulación y el entorno urbano.

Además del nuevo asfalto, el proyecto incorporó señalización horizontal reflectiva, la optimización del sistema de alumbrado público mediante tecnología LED y tareas de parquización y embellecimiento en todo el sector. De esta manera, la intervención no se limitó a la recuperación de la superficie de tránsito, sino que contempló distintos aspectos vinculados con la infraestructura urbana.

La habilitación del tramo contó con la presencia del intendente Gustavo Saadi, quien recorrió la traza y destacó especialmente el trabajo realizado por los equipos que participaron de la obra.

«Finalizamos la avenida Gobernador Correa y hoy completamos la avenida Cobacho. Quiero agradecer de manera muy especial tanto a los trabajadores de Vialidad Provincial como a los operarios municipales, quienes son los verdaderos artífices de esta obra tan trascendente para la circulación y la seguridad vial de nuestros vecinos», expresó Saadi durante la recorrida.

Coordinación para recuperar arterias deterioradas

El secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, puso el foco en la coordinación entre las distintas áreas que participaron de los trabajos y definió la intervención como un abordaje integral.

«Se trata de un abordaje integral. Estamos sumamente agradecidos con el Gobierno provincial por el respaldo constante y el trabajo coordinado. Nuestro objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de las familias capitalinas y recuperar arterias fundamentales que presentaban un avanzado estado de deterioro», señaló el funcionario.

La articulación entre la Municipalidad de la Capital, Vialidad Provincial y el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles permitió avanzar sobre una arteria que, de acuerdo con la información proporcionada, presentaba un estado de deterioro que requería una intervención de estas características.

El plan vial continúa en avenida Misiones

La finalización de las tareas en avenida Cobacho no representa el cierre del programa de intervenciones viales. Por el contrario, los equipos técnicos ya comenzaron nuevas acciones en otros sectores de la ciudad.

Según precisó Varela, ya se iniciaron los trabajos de fresado sobre 300 metros de la avenida Misiones, como paso previo a su próxima pavimentación. Esta intervención forma parte de la continuidad del plan de bacheo y repavimentación que lleva adelante la gestión municipal.

El fresado constituye, en este caso, una de las primeras tareas previstas sobre el tramo que será posteriormente pavimentado. La información oficial señala que el objetivo es avanzar hacia su pronta pavimentación, dando continuidad al esquema de recuperación de arterias de la ciudad.

Avenida Manuel Navarro, la próxima meta estratégica

Dentro de la planificación anunciada, la siguiente meta estratégica estará puesta en la avenida Manuel Navarro, donde se prevé intervenir sus 4 kilómetros de extensión. Varela señaló que esta arteria constituye un corredor neurálgico para la conectividad urbana de la zona sur, por lo que su incorporación al plan representa uno de los próximos desafíos en materia de recuperación vial.

De esta manera, la planificación anunciada establece una continuidad entre las obras ya finalizadas y las nuevas intervenciones previstas, con trabajos que abarcan distintos corredores de la Capital.

Comerciantes y vecinos destacaron el cambio en la traza

La renovación de la avenida Cobacho también fue recibida con entusiasmo por comerciantes y residentes del sector, quienes destacaron los cambios producidos a partir de la recuperación de la calzada. Entre ellos se encuentra María Laura Villalba, comerciante de la zona, quien expresó su agradecimiento por la obra y puso especial énfasis en su impacto sobre la actividad cotidiana.

«Estamos sumamente agradecidos con el intendente por esta nueva obra. La verdad es que nos cambió el día a día, especialmente a quienes tenemos emprendimientos sobre la calzada», manifestó.

Villalba también señaló que se trata de una avenida muy transitada las 24 horas y consideró que la renovación permite mantener «mucho más limpio y ordenado el espacio de trabajo».

La comerciante recordó, además, que anteriormente la traza se encontraba sumamente deteriorada y con baches pronunciados. En ese contexto, sostuvo que la nueva calzada representa una mejora sustancial para el tránsito cotidiano, particularmente para quienes desarrollan sus actividades comerciales sobre la avenida.