El oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2027, con el acompañamiento de bloques aliados, y quedó en condiciones de impulsar su tratamiento en el recinto el próximo miércoles 25 de noviembre. La confirmación llegó de parte del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, quien informó que se habían reunido 27 firmas de los 48 integrantes que conforman ese cuerpo legislativo.

El resultado permitió al oficialismo avanzar con el trámite parlamentario de la iniciativa, luego de reunir las adhesiones necesarias dentro de la comisión. De acuerdo con el detalle presentado por Benegas Lynch, de las 27 firmas obtenidas, 20 corresponden a integrantes de La Libertad Avanza y siete a representantes de fuerzas aliadas.

La distribución de los respaldos refleja el acompañamiento de otros espacios políticos al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La participación de esos sectores resultó determinante para que el oficialismo pudiera alcanzar el dictamen de mayoría y avanzar hacia la instancia de debate en el recinto.

La iniciativa presupuestaria quedó así encaminada para su posible tratamiento el 25 de noviembre, en una nueva etapa del recorrido legislativo que deberá atravesar el proyecto.

La eliminación de los artículos sobre discapacidad

Uno de los puntos centrales de la jornada estuvo relacionado con las modificaciones incorporadas al texto original del Presupuesto. Antes de pasar a la instancia de firma del dictamen, la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado confirmó que el documento finalmente suscripto eliminó los artículos de la primera versión enviada por el Poder Ejecutivo que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad.

La legisladora cordobesa se refirió especialmente a la Ley de Fortalecimiento en Discapacidad y recordó el amplio respaldo que había obtenido el proyecto en la Cámara de Diputados durante su tratamiento previo.

"La ley de Fortalecimiento en Discapacidad es algo que nos interpeló a todos. Conseguimos una media sanción prácticamente unánime de esta cámara con mucho esfuerzo", expresó Rodríguez Machado.

Sus declaraciones estuvieron vinculadas con la necesidad de mantener la coherencia entre el Presupuesto 2027 y la media sanción que había conseguido la iniciativa destinada al fortalecimiento de la protección de las personas con discapacidad. Según explicó, para preservar esa correspondencia resultaba necesario retirar determinados artículos del proyecto presupuestario original.

Los artículos 36 al 41 quedaron fuera del texto

Rodríguez Machado precisó que la modificación consistió en suprimir los artículos 36 al 41 de la primera versión del Presupuesto enviada por el Poder Ejecutivo. Esos apartados estaban vinculados con las disposiciones que, de acuerdo con lo señalado durante la presentación, desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad.

La eliminación de esos artículos fue presentada por la diputada como una decisión necesaria para que el contenido del proyecto presupuestario guardara correspondencia con la media sanción de la Ley de Fortalecimiento en Discapacidad.

De esta manera, el dictamen firmado incorporó ese cambio respecto del texto original y dejó fuera los seis artículos mencionados por la legisladora. La modificación fue expuesta antes de que los integrantes de la comisión avanzaran con la firma del documento que permitió al oficialismo alcanzar la mayoría.

En ese contexto, Rodríguez Machado sostuvo que el compromiso de retirar esas disposiciones había sido expresado desde el comienzo y afirmó que la modificación finalmente quedó plasmada en el texto respaldado por las firmas.

"Desde el día uno dijimos que esto se iba a concretar, y con la firma de este presupuesto una vez más cumplimos con nuestra palabra", manifestó la diputada oficialista.

El respaldo parlamentario y los próximos pasos

Con las 27 adhesiones reunidas sobre un total de 48 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo consiguió formalizar el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027. El respaldo estuvo compuesto por las firmas de 20 diputados de La Libertad Avanza y siete integrantes de fuerzas aliadas, según confirmó el titular de la comisión, Bertie Benegas Lynch.

El avance legislativo se produjo después de que quedara definido el cambio referido a los artículos vinculados con discapacidad. La eliminación de los apartados 36 al 41 fue comunicada por Laura Rodríguez Machado como una condición necesaria para mantener la coherencia entre el proyecto presupuestario y la media sanción de la Ley de Fortalecimiento en Discapacidad.

El dictamen de mayoría representa, de esta manera, un avance para el oficialismo en el trámite parlamentario del Presupuesto 2027. La iniciativa quedó en condiciones de ser llevada al recinto en la fecha prevista, mientras que el texto firmado ya contempla la eliminación de las disposiciones que habían generado cuestionamientos por su impacto sobre el sistema de protección de la discapacidad.

La obtención de las 27 firmas y la modificación de los artículos 36 al 41 constituyeron los dos elementos centrales de la jornada: por un lado, el respaldo parlamentario que permitió al oficialismo conseguir el dictamen de mayoría y, por otro, la adecuación del proyecto presupuestario respecto de la media sanción de la Ley de Fortalecimiento en Discapacidad.