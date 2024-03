Francos reconoció que la suba de sueldos en el Gobierno "fue un error"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció la suba de sueldos en el Ejecutivo fue "un error" y criticó la jubilación de privilegio de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Francos dijo: "Yo creo que ahí hubo un error, claramente, porque nadie tuvo en cuenta los decretos, no hubo intención, hubo un error material de alguien que no ha percibido que esto alcanzaba también funcionarios de alto nivel y el Presidente había dicho que esos funcionarios no iban a tener", y destacó: "Milei contestó rápidamente, 'esto está mal, no me di cuenta de este tema, lo rectifico ya mismo, retrotraeremos los aumentos y se descontarán las subas'".

Además el ministro del Interior criticó la doble pensión millonaria que recibe la expresidenta, con la que el mandatario tuvo un fuerte cruce en X: "Está gozando de un privilegio que creo, la verdad que afecta fuertemente a todos los argentinos, porque creo que es una indignación generalizada que además una persona que no lo necesita esté percibiendo una jubilación de ese tipo", en declaraciones a Radio Rivadavia.

Cristina Kirchner le contestó a Javier Milei y siguen los cruces: "Cálmese, Presidente"

Cristina Kirchner volvió a arremeter contra Javier Milei en los cruces por X que mantienen desde el sábado. La expresidenta acusó al actual jefe de Estado de amenazarla en su última publicación y le pidió que mantenga la calma para gobernar, en medio de la tensión por los aumentos de sueldos en el Gobierno, que finalmente el mandatario desactivó.

"Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: 'Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet'", escribió la expresidenta al mediodía en su cuenta de X.