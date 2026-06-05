La Capital tendrá una de las mayores redes de videovigilancia de la región

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se encamina a convertirse en una de las jurisdicciones con mayor capacidad de videovigilancia de la región a partir de la incorporación de 500 nuevas cámaras de seguridad pública que se integrarán al Sistema de Atención de Emergencias (SAE) 911.

La ampliación representa un cambio significativo en la estructura de monitoreo urbano y permitirá que la Capital alcance una red compuesta por 1.000 cámaras conectadas al sistema provincial de seguridad. El proyecto forma parte de una estrategia orientada a fortalecer las herramientas tecnológicas disponibles para las tareas de prevención, observación y respuesta ante distintas situaciones que requieran intervención de los organismos de seguridad.

La implementación no será inmediata. De acuerdo con las previsiones oficiales, el proceso demandará aproximadamente seis meses y se desarrollará de manera escalonada en distintos sectores de la ciudad, permitiendo una incorporación progresiva de los nuevos dispositivos a la red ya existente.

La mayor videovigilancia del norte argentino

Una vez finalizada la totalidad de las etapas previstas, la Capital catamarqueña alcanzará una capacidad de 1.000 cámaras integradas al SAE 911, un volumen que la ubicará entre las jurisdicciones con mayor densidad de videovigilancia por habitante de toda la región norte del país.

Los datos oficiales permiten dimensionar el alcance de la iniciativa. Según las estimaciones difundidas, la ciudad contará con aproximadamente una cámara cada 187 habitantes, una relación que supera ampliamente los registros informados para otros importantes centros urbanos del norte argentino.

La comparación con otras ciudades refleja la magnitud de la expansión proyectada.

Entre los indicadores difundidos se destacan:

Catamarca Capital: una cámara cada 187 habitantes.

una cámara cada 187 habitantes. Gran San Miguel de Tucumán: una cámara cada 974 habitantes.

una cámara cada 974 habitantes. Gran Salta: una cámara cada 670 habitantes.

una cámara cada 670 habitantes. Gran San Juan: una cámara cada 922 habitantes.

Estos números colocan a la Capital catamarqueña en una posición destacada dentro del mapa regional en materia de infraestructura tecnológica aplicada a la seguridad pública.

Un despliegue gradual durante seis meses

La ampliación de la red de videovigilancia será ejecutada por etapas, permitiendo que los nuevos equipos se incorporen progresivamente al sistema centralizado de monitoreo.

El cronograma previsto contempla la instalación de las cámaras en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y fortalecer la capacidad de observación en tiempo real.

La integración de cada dispositivo al SAE 911 permitirá que la información obtenida quede conectada al sistema provincial de monitoreo, favoreciendo una gestión centralizada de los recursos tecnológicos destinados a la seguridad.

El crecimiento de la red implicará además una ampliación de la capacidad operativa del sistema, que deberá administrar un volumen significativamente mayor de imágenes y registros audiovisuales.

Control estatal y administración de la información

Las autoridades provinciales remarcaron que, más allá de la incorporación de nueva tecnología, la supervisión técnica y el control operativo del sistema continuarán bajo responsabilidad del Estado provincial.

Según se informó, las tareas de administración seguirán siendo desarrolladas por los equipos especializados del SAE 911 y de la Secretaría de Seguridad, organismos encargados de coordinar el funcionamiento de la red.

Asimismo, se aclaró que toda la información captada por las cámaras continuará siendo administrada y resguardada por el Estado bajo los protocolos y normativas vigentes.

Las autoridades hicieron especial hincapié en que la incorporación de tecnología no sustituye el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad, aunque sí amplía de manera significativa las herramientas disponibles para la prevención y la respuesta operativa.

Tecnología de última generación y leasing tecnológico

La expansión de la red será posible mediante un esquema de leasing tecnológico, modalidad que fue destacada por el Gobierno provincial como una herramienta que permite incorporar equipamiento moderno y garantizar la continuidad operativa del sistema.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que la estrategia busca combinar innovación tecnológica con una administración eficiente de los recursos públicos.

En ese sentido, expresaron: "Estamos incorporando tecnología de última generación mediante un esquema moderno de leasing tecnológico, que nos permite ampliar la capacidad de monitoreo, garantizar el mantenimiento permanente del sistema y seguir fortaleciendo la seguridad de los catamarqueños con una administración responsable de los recursos públicos".