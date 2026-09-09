Fuerte advertencia británica sobre Malvinas: "Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas"

El primer ministro británico Andy Burnham lanzó una contundente advertencia luego del reclamo y las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei en relación con la soberanía de las Islas Malvinas.

"Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas", afirmó el líder laborista al referirse a la posición británica respecto del archipiélago, en el marco de una sesión de preguntas parlamentarias desarrollada en la Cámara de los Comunes.

Burnham, referente del gobernante Partido Laborista, expuso sobre la disputa territorial por las islas y ratificó la postura del Reino Unido. En particular, sostuvo que su gobierno respetará los derechos de los habitantes del archipiélago que decidieron ser británicos. "Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos", confirmó el primer ministro.

La declaración se produjo en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch, quien había planteado previamente la situación y advertido sobre las acciones de la Argentina en torno a la soberanía del territorio.

La referencia al referéndum de 2013

La postura expresada por Burnham estuvo vinculada con el referéndum realizado en 2013 en las Islas Malvinas, archipiélago del Atlántico Sur bajo ocupación británica desde 1833.

Según los datos mencionados en la información de base, aquella consulta determinó que el 99% de los participantes eligieron permanecer bajo soberanía del Reino Unido. El primer ministro británico utilizó ese antecedente para ratificar la posición de su gobierno respecto de los habitantes de las islas. Sin embargo, en su intervención no mencionó directamente a Javier Milei ni a la Argentina.

La referencia directa a la Argentina había sido formulada previamente por Badenoch, quien había advertido: "No es ningún misterio que Argentina está amenazando a las Malvinas. Tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable".

De esta manera, la discusión parlamentaria volvió a poner en primer plano las posiciones contrapuestas en torno al archipiélago y la soberanía territorial.

"No hay duda" para el Gobierno británico

Las declaraciones de Burnham se sumaron a las expresadas previamente por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, durante una presentación ante la Cámara de los Comunes del Parlamento. La funcionaria fue categórica al exponer la posición del Gobierno británico y aseguró que "no hay duda" sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

McNeill expresó además el compromiso británico con los habitantes del archipiélago y con sus derechos democráticos.

En ese sentido, sostuvo:

No existe duda sobre el compromiso británico con los habitantes de las Islas Malvinas.

El Gobierno británico ratifica su respaldo a los derechos democráticos de los isleños .

. También reafirma la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

La funcionaria vinculó además esta postura con la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos, al destacar la alianza entre ambos países.

El respaldo de Estados Unidos, según Londres

Durante su exposición ante los legisladores, McNeill también se refirió al vínculo entre el Reino Unido y Estados Unidos, al que definió como el aliado más cercano de su país. La secretaria de Estado rechazó que las medidas dispuestas por el presidente Milei puedan tener impacto sobre la soberanía de las Malvinas y sostuvo que Washington comparte la posición británica.

"Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños", afirmó McNeill.

La declaración fue realizada en el contexto de las medidas anunciadas por el Gobierno argentino contra empresas petroleras que desarrollan actividades en las Islas Malvinas.

El planteo británico, de acuerdo con las declaraciones de sus funcionarios, mantiene así una posición firme respecto de la soberanía del archipiélago y del respaldo a sus habitantes.

Las medidas anunciadas por Javier Milei

Las declaraciones de las autoridades británicas se produjeron después de las medidas dispuestas por el presidente Javier Milei, mediante las cuales el Gobierno argentino anunció que sancionará a compañías petroleras que operen en las Malvinas.

El Ejecutivo argentino también denunció a empresas que buscan extraer petróleo en las islas sin autorización ni concesión del Estado argentino, de acuerdo con lo informado en la base proporcionada.

El conflicto en torno a las actividades hidrocarburíferas se convirtió así en uno de los ejes recientes de la disputa por el archipiélago, al involucrar la explotación de recursos en la zona de las Islas Malvinas y la posición argentina respecto de las actividades que considera ilegales.

Nuevos sumarios contra 15 personas y empresas

En ese marco, el Gobierno argentino anunció además el inicio del procedimiento de sanciones contra 15 nuevos sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por su vinculación con actividades hidrocarburíferas ilegales en las Islas Malvinas.

La medida se suma a los expedientes que ya habían sido abiertos contra otros 45 sujetos durante la semana anterior.

Según el comunicado oficial, los nuevos sumarios están dirigidos contra quienes habrían incurrido en presuntas violaciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659.

La norma fue invocada por el Ejecutivo para señalar a los involucrados en el desarrollo de actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en la plataforma continental argentina, específicamente en la zona correspondiente a las Islas Malvinas.

Los puntos centrales de las nuevas actuaciones anunciadas son:

15 nuevos sujetos alcanzados por el procedimiento de sanciones.

alcanzados por el procedimiento de sanciones. Se trata de personas humanas y jurídicas .

. La medida se vincula con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

Se suman a los expedientes abiertos contra 45 sujetos la semana anterior.

la semana anterior. Los sumarios apuntan a presuntas violaciones del artículo 2° de la Ley N° 26.659 .

. El Gobierno argentino señala una presunta participación en actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas en la plataforma continental argentina, en la zona de las Islas Malvinas.

Una disputa que vuelve a escalar en el plano político

El intercambio de declaraciones entre funcionarios británicos y las medidas anunciadas por el Gobierno argentino vuelven a colocar la cuestión de las Islas Malvinas en el centro de la agenda política vinculada con la soberanía.

Por un lado, el Gobierno británico, a través de Andy Burnham y Kirsty McNeill, reafirma su posición sobre la soberanía del Reino Unido y el respaldo a los habitantes del archipiélago. Burnham fue particularmente enfático al advertir que serán "implacables" a la hora de defender las islas, mientras que McNeill sostuvo que "no hay duda" sobre la soberanía británica.

Por otro lado, el Gobierno de Javier Milei avanzó con medidas dirigidas contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Malvinas que considera ilegales, al sostener que dichas operaciones se desarrollan sin autorización ni concesión del Estado argentino.

En ese escenario, la cuestión petrolera se suma al histórico conflicto por la soberanía y aparece como uno de los puntos de tensión entre ambas posiciones.

Las declaraciones realizadas en la Cámara de los Comunes y las nuevas actuaciones anunciadas por el Gobierno argentino marcan, de este modo, un nuevo capítulo en una disputa en la que Londres ratifica su postura sobre las islas y Buenos Aires profundiza medidas contra actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en el área del archipiélago.