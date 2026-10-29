Piden informes a Migraciones para investigar si se encubrió la salida de Flávio Bolsonaro

La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó una serie de medidas preliminares en el marco de una denuncia por presunto encubrimiento contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo, a raíz del paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina antes de su viaje a Estados Unidos. La investigación busca establecer si existieron irregularidades en los procedimientos de ingreso y salida del país del excandidato presidencial brasileño.

Entre las primeras medidas requeridas, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir las circunstancias en las que Bolsonaro atravesó el territorio argentino durante la noche del martes 27 de octubre. El objetivo es determinar cómo se desarrollaron los controles fronterizos y qué información estaba disponible para las autoridades al momento de su ingreso y posterior salida.

Uno de los aspectos centrales de la investigación consiste en establecer si se incumplió la legislación migratoria por una eventual omisión de informar antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran tener incidencia sobre las condiciones de ingreso al territorio argentino.

La presentación judicial se produjo después de que el dirigente brasileño cruzara la frontera desde Brasil hacia Puerto Iguazú, en Misiones, y abordara un avión privado con destino a Estados Unidos, pese a que la Justicia brasileña le había prohibido salir del territorio nacional.

En este contexto, los investigadores buscan determinar si durante el tránsito por la Argentina se produjo alguna irregularidad y si existieron responsabilidades de funcionarios nacionales en los procedimientos de control. Las medidas solicitadas constituyen una instancia preliminar destinada a reunir información y esclarecer las circunstancias del episodio.

La causa de Comodoro Py y las denuncias

La investigación en la que interviene Ochoa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano.

La presentación apunta a determinar si el paso de Bolsonaro por el país pudo haber involucrado un presunto encubrimiento por parte del presidente Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Para avanzar en esa dirección, la Fiscalía solicitó información oficial que permita reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y establecer si se cumplieron los procedimientos correspondientes.

En paralelo, existe otra denuncia impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, que inicialmente fue asignada al juzgado federal de Daniel Rafecas. De esta manera, las actuaciones judiciales no se concentran en una sola presentación, sino que se distribuyen entre distintos expedientes relacionados con el mismo episodio.

Según la información disponible, son al menos tres las denuncias judiciales vinculadas con el paso de Bolsonaro por la Argentina. La tercera tramita en los tribunales federales de Puerto Iguazú, donde también se solicitaron medidas de prueba para determinar cómo se produjo el ingreso al país y cuáles fueron las circunstancias de su posterior partida.

La existencia de distintas presentaciones refleja que el episodio está siendo examinado desde diferentes actuaciones judiciales. En todas ellas, uno de los puntos relevantes es esclarecer qué controles se realizaron, qué documentación se presentó y si existía algún impedimento legal que debiera haber sido considerado por las autoridades argentinas.

Puerto Iguazú: cámaras de seguridad, vuelos y registros

En la investigación que se desarrolla en Puerto Iguazú, el fiscal federal Fabián Martínez pidió informes a organismos oficiales para establecer cómo ingresó Bolsonaro a la Argentina y si tenía algún impedimento legal que le prohibiera atravesar la frontera.

El expediente se inició después de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó los controles migratorios y reclamó que se esclarecieran las circunstancias del tránsito del senador brasileño y su familia. Entre las medidas de prueba requeridas se encuentra la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú. Estos registros podrían contribuir a reconstruir los movimientos realizados durante el ingreso al país y el posterior traslado hacia el avión privado utilizado para continuar el viaje.

Además, el fiscal solicitó información relacionada con los planes de vuelo, los registros de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo utilizado.

Los elementos requeridos permitirán reunir documentación sobre el recorrido y las condiciones del traslado. La investigación busca establecer si existieron delitos vinculados con el tránsito de personas o eventuales incumplimientos de los deberes de los funcionarios que participaron en los controles.

Otro de los interrogantes que intentan despejar los investigadores es si las restricciones judiciales impuestas a Bolsonaro en Brasil tenían algún efecto sobre su posibilidad de ingresar a la Argentina. La cuestión requiere examinar las circunstancias concretas del caso y la información que pudieron haber tenido a disposición las autoridades nacionales.

Cómo fue el ingreso de Bolsonaro a la Argentina

De acuerdo con la información oficial de Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50 del martes 27 de octubre, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza.

Los cuatro cruzaron el puente internacional Tancredo Neves, que conecta la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, en Misiones. Según el organismo migratorio, presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar al territorio argentino. Posteriormente, a las 23.30, abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly. La aeronave partió durante la madrugada del miércoles rumbo a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su recorrido hacia Miami, Estados Unidos.

La reconstrucción del itinerario y de los procedimientos utilizados para ingresar y salir del país forma parte de las cuestiones que buscan esclarecer las investigaciones judiciales. En particular, los fiscales procuran determinar qué documentación se presentó en cada instancia y si los controles se realizaron conforme a las disposiciones aplicables.

Según pudo reconstruir TN, Bolsonaro habría utilizado su documento de identidad brasileño para ingresar a la Argentina y su pasaporte italiano para abandonar el país.

El dirigente cuenta con ciudadanía italiana desde 2023. La cancelación de sus documentos brasileños no implicaba automáticamente la invalidez de su pasaporte europeo, un aspecto que forma parte de la reconstrucción de las circunstancias documentales del viaje.

Asimismo, Bolsonaro no registraba un pedido de captura internacional ni una alerta de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detenerlo. Este dato integra el contexto en el que se produjo su tránsito por el territorio nacional y deberá distinguirse de las restricciones judiciales que se le habían impuesto en Brasil.

La prohibición judicial dictada en Brasil

La salida de Bolsonaro se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara que entregara sus pasaportes y le prohibiera abandonar el territorio brasileño.

La resolución fue dictada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz. Ambos niegan las acusaciones. La medida judicial se conoció después de que Bolsonaro perdiera el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque inicialmente había anunciado que cumpliría la orden judicial, finalmente no entregó sus documentos dentro del plazo establecido.

La prohibición de salir de Brasil constituye uno de los antecedentes que explican el interés de las autoridades judiciales argentinas en reconstruir el recorrido realizado por el dirigente. Sin embargo, la información oficial de Migraciones indicó que, al ingresar a la Argentina, presentó documentación válida y no registraba impedimentos legales para hacerlo.

La investigación deberá determinar si las circunstancias conocidas por las autoridades argentinas exigían alguna actuación adicional y si se produjo alguna irregularidad en los controles fronterizos o aeroportuarios.