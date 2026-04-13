Fusión de ministerios: para la UCR "la educación dejó de ser prioridad"

La anunciada reestructuración del gabinete provincial que impulsa la unificación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo, Recursos Humanos y Planificación abrió un nuevo frente de cuestionamientos políticos en Catamarca. Desde el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical expresaron una posición crítica y sostuvieron que la decisión oficial no constituye un avance en materia de eficiencia estatal, sino la confirmación de un proceso más profundo: que la educación dejó hace tiempo de ser prioridad.

El planteo del bloque opositor parte de una lectura que trasciende la modificación administrativa. Según remarcaron, la pérdida de centralidad de la educación no comenzó con la actual reestructuración ministerial, sino que se fue consolidando "en silencio", a partir de la falta de planificación, la ausencia de políticas sostenidas y decisiones que, a su entender, nunca colocaron al sistema educativo en el centro de la agenda pública.

En esa línea, consideraron que la unificación de áreas no hace más que confirmar esa realidad, al quitarle a la política educativa no solo jerarquía institucional, sino también enfoque y prioridad, en un área que definieron como clave para el desarrollo de la provincia.

Críticas al "súper ministerio"

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento está vinculado con la creación de una estructura que concentra múltiples competencias bajo una sola órbita. Para la Unión Cívica Radical, la conformación de un "súper ministerio" no garantiza una mejora automática en la gestión.

Por el contrario, advirtieron que, en el contexto actual del sistema educativo, la medida podría profundizar dificultades ya existentes. Entre los riesgos señalados, enumeraron:

Menor especialización en la gestión educativa

Mayor demora en la toma de decisiones

Pérdida de foco en políticas pedagógicas de largo plazo

Más burocratización

Dilución de responsabilidades políticas

Desde el bloque sostuvieron que integrar la educación a una estructura administrativa amplia, sin autonomía y sin capacidad de respuesta propia, representa una definición política preocupante, especialmente frente a los problemas estructurales que atraviesa el sistema.

El cuestionamiento al argumento oficial

Otro de los puntos cuestionados por la oposición fue el argumento oficial de reducción de estructuras. Según señalaron, la explicación vinculada a la eficiencia y la modernización del Estado "no resulta convincente".

En su análisis, este tipo de medidas suele derivar en formas de ajuste encubierto, con impacto directo en dimensiones sensibles del sistema, entre ellas la calidad educativa, las condiciones laborales docentes y la capacidad del Estado para acompañar las trayectorias escolares. La crítica apunta a que, detrás de la reorganización del organigrama, podría producirse una disminución de herramientas específicas para atender las demandas de escuelas, docentes y estudiantes.

Educación, trabajo y una visión reduccionista

El pronunciamiento también puso el foco en el criterio conceptual que subyace a la fusión. Desde la UCR advirtieron que subordinar la educación a una lógica vinculada exclusivamente al mundo del trabajo implica una visión reduccionista.

En ese sentido, remarcaron que la educación no puede ser entendida únicamente como una herramienta productiva, sino que abarca dimensiones mucho más amplias y estratégicas, como la formación integral, la construcción de ciudadanía y el desarrollo humano.

Esta definición busca enfatizar que el sistema educativo excede cualquier mirada limitada al mercado laboral y constituye una política pública transversal para el futuro de la provincia.

Reacomodamientos políticos

El bloque radical subrayó además que la reestructuración se produce en un escenario de reacomodamientos políticos dentro del gabinete provincial, sin que hasta el momento exista, según su postura, una explicación clara de política pública ni un plan concreto para abordar las falencias estructurales del sistema educativo catamarqueño.

Mientras avanzan los cambios en los organigramas, remarcaron, las escuelas continúan enfrentando dificultades, los docentes sostienen el sistema con enorme esfuerzo y las familias catamarqueñas siguen esperando respuestas.

Como definición final, desde el Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical insistieron en que la educación debe conservar jerarquía institucional propia, junto con políticas específicas y una conducción clara e idónea. En esa perspectiva, sostuvieron que Catamarca no necesita menos educación, sino más inversión, más planificación y un compromiso político real.

Para el espacio opositor, lo que está en discusión no es únicamente una estructura ministerial, sino el futuro de toda una provincia, en una decisión que, aseguran, confirma que la educación dejó de ocupar un lugar prioritario en la agenda del Gobierno provincial.