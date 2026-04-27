Sturzenegger y el recorte en SMN: se destinan "millones de dólares" al pago de sueldos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió este domingo a la situación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en medio de un conflicto abierto con el Gobierno tras el despido de 140 trabajadores. En un extenso posteo en la red social X, el funcionario expuso su visión sobre el funcionamiento del organismo y defendió la necesidad de avanzar en una modernización estructural.

Según planteó, "tener un mejor SMN tiene muchas ventajas, no solo para el ejército, sino para la población civil", aunque advirtió que ese proceso implica desafíos concretos. Entre ellos, mencionó que la reconversión tecnológica no puede realizarse de manera inmediata y que requiere un período de convivencia entre sistemas por cuestiones de calibración. En ese marco, introdujo un punto central del debate: "siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno".

El ministro reconoció que se trata de una preocupación permanente, pero la vinculó directamente con el impacto económico del organismo. "Los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos son dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y, por ende, su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares", afirmó.

Estructura, costos y cuestionamientos

En su análisis, Sturzenegger describió el funcionamiento actual del SMN y puso el foco en lo que consideró una estructura desactualizada. De acuerdo con sus datos, el organismo cuenta con:

Alrededor de 100 estaciones meteorológicas

Cerca de 1000 empleados

Aproximadamente 20 meteorólogos

El funcionario señaló que gran parte de la recolección de datos se realiza aún de manera manual, en estaciones con más de 50 años de antigüedad. En esos casos, el personal carga la información en planillas en papel y luego la transcribe a sistemas informáticos antiguos.

Para Sturzenegger, este esquema representa un uso ineficiente de los recursos. "El absurdo es que los sueldos de esas personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno", sostuvo.

En esa línea, planteó que una modernización permitiría no solo mejorar la calidad del servicio, sino también reducir significativamente los costos operativos, con una estructura que podría funcionar con unos 150 empleados.

Productividad, reformas y críticas

El planteo del ministro se inscribe dentro de una mirada más amplia sobre el funcionamiento del Estado y la productividad. "Es una de las pocas oportunidades donde se puede mejorar y ahorrar al mismo tiempo", afirmó, al defender la transformación del SMN como parte de ese objetivo.

Sturzenegger también cuestionó la falta de reformas en administraciones anteriores. "¿Qué hicieron todos los ministros de Defensa anteriores?", se preguntó, en un señalamiento directo hacia la conducción histórica del área.

En contraste, destacó el rol del extitular de la cartera, Luis Petri, y de su reemplazo, Carlos Presti, así como de otras autoridades, por "poner un poco de racionalidad en esto".

Además, vinculó la falta de modernización con consecuencias concretas en la capacidad operativa del organismo. "No es solo un tema presupuestario: nos dejó más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos", sostuvo, al mencionar episodios como los de La Plata y Bahía Blanca. Finalmente, enmarcó su postura en el programa de reformas del Gobierno y reiteró su diagnóstico general: "Argentina se quedó porque se paralizó en las posibilidades de mejorar su productividad con mejoras como esta".

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a... pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

Conflicto gremial y paro reprogramado

El debate sobre la modernización del SMN se desarrolla en paralelo a un conflicto gremial que escaló tras el anuncio de despidos. La decisión oficial de avanzar con una primera tanda de cesantías, que afecta a 140 empleados, motivó la reacción del gremio ATE, que convocó a medidas de fuerza.

Inicialmente, los trabajadores habían anunciado un paro de actividades para el viernes, pero tras una asamblea decidieron reprogramarlo para el jueves 30 de abril, en la previa del fin de semana largo por el 1 de mayo, Día del Trabajador.

La modificación de la medida se produjo luego de que el Poder Ejecutivo declarara ilegal el paro, al encuadrar al servicio meteorológico vinculado a la navegación aérea como un servicio público esencial.

Durante la asamblea, se expresaron sentimientos de enojo, angustia e incertidumbre entre los empleados del organismo, atravesados por la situación laboral y el escenario institucional. Referentes sindicales explicaron que la suspensión inicial del paro respondió a la advertencia sobre posibles sanciones legales.

Señalaron que avanzar con la medida podía derivar en consecuencias disciplinarias

Indicaron la existencia de una amenaza concreta de represalias

"No era una situación menor", se expresó durante el encuentro, en referencia al riesgo que implicaba sostener la protesta en esas condiciones.