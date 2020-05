Ginés Gonzalez García sobre el Malbran: "Los felicito a los catamarqueños"

El titular de la cartera de Salud a nivel nacional no pudo estar presente en la inauguración del Hospital Monovalente “Carlos Malbrán” que se realizó esta mañana. No obstante Ginés González García, dejó un mensaje para las autoridades del Gobierno provincial y para los ciudadanos y ciudadanas. “Los felicito a los catamarqueños. Lamentablemente no pude ir, tuve hasta última hora intenciones de ir a esta inauguración del Hospital Malbrán, un catamarqueño con fama internacional, un hombre que ha honrado no sólo a Catamarca sino a la Argentina”, dijo el funcionario