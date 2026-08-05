Grossi quedó tercero en la primera votación de la ONU para elegir al sucesor de Guterres

El diplomático argentino Rafael Grossi registró un primer revés en la carrera para convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU), luego de finalizar tercero en la primera votación preliminar realizada entre los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

Grossi, actual titular de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato respaldado por el Gobierno argentino, quedó por detrás de la expresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, y de la representante de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, quienes resultaron las mejor posicionadas en esta primera instancia del proceso de selección.

Aunque el resultado significó un primer contratiempo para la candidatura argentina, desde la Casa Rosada quienes impulsan su postulación mantienen la expectativa de que el diplomático pueda imponerse cuando llegue la instancia decisiva de la elección.

Cómo fueron los resultados de la primera votación

La votación preliminar se desarrolló entre los 15 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y permitió conocer el posicionamiento inicial de los aspirantes a suceder a Antonio Guterres, cuyo reemplazante deberá asumir el cargo el próximo 1 de enero. Según trascendió, Rebeca Grynspan obtuvo el mejor resultado de esta primera ronda con 10 votos a favor, uno en contra y cuatro países que optaron por no emitir opinión.

En segundo lugar quedó Carolyn Rodrigues-Birkett, con 9 votos favorables, dos negativos y cuatro sin opinión. Por su parte, Rafael Grossi reunió el respaldo de siete países, mientras que dos votaron negativamente y seis optaron por el "no opina", una base que lo mantiene en competencia de cara a la próxima votación.

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por distintos medios periodísticos, tanto Grynspan como Rodrigues-Birkett quedaron como las candidatas mejor posicionadas para las siguientes rondas de votación previas a la elección definitiva del nuevo secretario general.

La próxima votación será el 21 de agosto

El siguiente paso del proceso tendrá lugar el 21 de agosto, fecha en la que volverán a reunirse los miembros del Consejo de Seguridad para una nueva votación preliminar.

En esa instancia, Grossi partirá con una base de siete apoyos, un número que, según se destaca, queda apenas dos votos por debajo de los necesarios en las votaciones definitivas, lo que mantiene abiertas sus posibilidades dentro de la competencia.

Las definiciones continuarán durante los próximos meses hasta llegar a la elección del sucesor de Antonio Guterres, cuyo nombre será determinado antes de fin de año.

El papel decisivo de los miembros permanentes

Más allá de las votaciones realizadas entre los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la decisión final dependerá también de los cinco miembros permanentes del organismo.

Se trata de Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia, países que aún no dieron señales sobre cuál será su posición respecto de los distintos candidatos que participan del proceso. La definición de estas potencias será determinante debido a que, entre quienes lleguen a la instancia final, un solo veto emitido por cualquiera de los miembros permanentes implicará la impugnación y el descarte del candidato en cuestión.

Por ese motivo, el resultado de las próximas rondas de votación y la posición que adopten esos cinco países serán factores decisivos para la elección del próximo secretario general de la ONU.

Grossi superó a otros candidatos

Si bien terminó en el tercer lugar de esta primera votación, el representante argentino obtuvo un mejor desempeño que otros postulantes. Entre ellos figura la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien cuenta con el respaldo de Brasil y México.

Según los resultados conocidos, Bachelet obtuvo seis votos afirmativos, cinco negativos y cuatro países sin opinión, cifras que la ubicaron por detrás de Grossi.

Más atrás también quedaron los candidatos Macky Sall, de Senegal; María Fernanda Espinosa, de Ecuador; y Olara Otunnu, de Uganda.

Confianza de cara a las próximas rondas

Tras conocerse los resultados, fuentes cercanas a Rafael Grossi relativizaron el resultado de esta primera votación y destacaron que el proceso recién comienza. "Es una votación preliminar. Todos se estudian a ver qué hace el otro", señalaron esas fuentes al referirse al escenario inicial de la competencia.

Mientras continúa el proceso de selección en Naciones Unidas, Grossi sigue desempeñándose al frente de la OIEA, una función que, según se indicó, lo obliga a mantener conversaciones con líderes mundiales como el ruso Vladimir Putin, el estadounidense Donald Trump y los líderes de Irán, experiencia que aparece como una de sus principales cartas de presentación para aspirar al máximo cargo de la organización internacional.