Gustavo Saadi presentó el Plan Estratégico Integral 2030 para el municipio capitalino

En un acto desarrollado en el Complejo Cultural Urbano Girardi, con la presencia de invitados especiales y las máximas autoridades de la Provincia, el intendente capitalino, Gustavo Saadi, presentó el Plan Estratégico 2030 para la ciudad.

La decisión del intendente Gustavo Saadi, de diseñar y ejecutar un plan rector trascendental, abarca diferentes cuestiones como el desarrollo urbano de la ciudad, obras, políticas y planificación de diez años para la Capital, asegurando la continuidad de las acciones que beneficien a los vecinos más allá de la persona y la fuerza política que ejerzan la intendencia.

El éxito del plan impulsado por el jefe comunal, naturalmente, se basa en el diálogo y la participación de toda la ciudadanía, las instituciones y entidades, partidos políticos y centros barriales, sin exclusión alguna.

El plan se manejará con una Agenda Estratégica, que contemple los aspectos más transversales de la ciudad; un segundo eje de Zonas Barriales, a partir del cual se dividió la ciudad en seis zonas barriales para atender las necesidades específicas de cada sector, y un tercer eje de Área Metropolitana, que aborda en forma conjunta las problemáticas y aspiraciones comunes de la Capital con los municipios de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Cada eje tiene una comisión de trabajo, vinculada con el aspecto del plan sobre el cual se enfocará, y cada comisión va a abrir discusiones y debates temáticos con el resto de la sociedad, reconociendo los ejes barrial, transversal y metropolitano, que sumará a los equipos de trabajo de los tres municipios.

El PEI ordenó su trabajo inicial con una Comisión Coordinadora, la Comisión Barrial, la Comisión Metropolitana y la Comisión Asesora.

La Comisión Coordinadora está encabezada por el propio intendente y su gabinete de secretarios, autoridades que guiarán las acciones con la premisa de dar cabida a todas las propuestas que se reciban.

En la Comisión Barrial, trabajarán autoridades e integrantes del Concejo Deliberante, quienes a su vez formarán seis subcomisiones Concejo deliberante conformadas por los ediles de todos los bloques y referentes de la sociedad.

La Comisión Metropolitana abarcará todo el Valle Central, y sumará a los trabajos a los intendentes de Capital, Gustavo Saadi; de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, y de Valle Viejo, Susana Zenteno; además de autoridades del Ministerio de Planificación y Modernización de la Provincia. Los intendentes ya tuvieron un primer encuentro virtual para delinear los primeros pasos de su trabajo.

Finalmente, la Comisión Asesora contará con representantes de organizaciones de la sociedad civil: entre otras, la Universidad Nacional de Catamarca, la Unión de Arquitectos, el Centro de Ingenieros, la Unión Comercial de Catamarca, la Unión Industrial, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, etc.



“Un objetivo común”

El jefe comunal, entre sus agradecimientos, destacó al hacer uso de la palabra la presencia de quienes lo precedieron en el cargo: “Quiero agradecer a los dos exintendentes Ricardo Guzmán y Raúl Jalil, personas con mucha experiencia, e invitamos también al exgobernador Brizuela del Moral, quien se puso a entera disposición, solo que tenía que cumplir con sus obligaciones de diputado nacional. Quiero agradecer que dejamos de lado nuestras diferencias partidarias para poder pensar en el bien común”.

Saadi remarcó su premisa de que “sin planificación no hay gestión, por lo menos una buena gestión”, y ratificó la necesidad de avanzar en ese rumbo, “entendiendo la planificación como la búsqueda de los objetivos, pero esa búsqueda es necesario realizarla a través de la participación de la sociedad”.

“Nosotros estamos muy pendientes del día a día del vecino de la ciudad, es muy difícil salirse de eso, cotidianamente trabajamos en la iluminación, en la reparación de las calles, entre otras tareas; es necesario también mirar mucho más adelante, pero cada día son más las demandas de los vecinos, lo cual está muy bien porque quieren estar siempre mejor. Pero cada día hay también un crecimiento demográfico, y eso hay que tenerlo en cuenta para poder desarrollar cualquier plan estratégico”, sostuvo, sin olvidar que “en esta ciudad Capital, ingresan vecinos de las localidades de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, porque somos una ciudad de servicios”.

“El Plan Estratégico que hoy estamos presentando lo enviamos al Concejo Deliberante para que se aplique a diez años, para que trascienda las gestiones”, recordó, para añadir su agradecimiento “a los concejales de la oposición, porque yo me encontré una oposición totalmente constructiva”.

El intendente aclaró luego que “este plan no viene a eliminar cualquier otro, venimos a actualizarlo, a incorporar otras situaciones, como la modernización o la propia conectividad. Hace un par de años, era un privilegio, hoy, pasó a ser un derecho”.

“Antes, todos queríamos que la ciudad crezca, hoy queremos eso, pero de manera sustentable. El cambio climático, que antes era tocado por encima, hoy es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas”, ejemplificó.

Por último, destacó que “todos tenemos un objetivo común, y si nos ponemos de acuerdo, podemos disfrutar de una mejor calidad de vida”.