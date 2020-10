Hubo nuevos casos de Covid-19 en Capital y 2 contagios de los clústers de la cárcel y Livent

Ayer, se detectaron 6 nuevos casos positivos para Covid-19 en Catamarca y el total acumulado de contactos detectados en la provincia asciende a 334.

Los casos positivos detectados ayer por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud “corresponden a Capital (4), Capayán (1 - Servicio Penitenciario Provincial) y Antofagasta (1 - empresa minera)”, señala el informe del COE, que también indicó que de los nuevos contagios, 5 corresponden a contactos estrechos de casos confirmados y 1 es un caso en estudio epidemiológico.

De acuerdo a la información a la que accedió LA UNIÓN, el caso informado de la empresa minera se trata de una trabajadora de Livent que había dado negativo en un testeo anterior y, finalmente, dio positivo en el último estudio PCR que se le realizó.

Esta trabajadora se encuentra aislada en uno de los hoteles céntricos que la empresa minera puso a disposición para que cumplan con el aislamiento obligatorio tanto los empleados que dieron positivo (el último brote incluyó 21 contagios que se sumaron a otros previos) y a los trabajadores que habían dado negativo en un primer testeo, pero que habían trabajado durante el mismo período que los casos positivos.

Por otra parte, hasta las 22 horas de ayer, no se registraron nuevos pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 167 casos se consideran casos activos.



Posibles casos en estudio

Por otra parte, ayer Minera Alumbrera informó que detectó 5 casos positivos de Covid-19 en los análisis PCR realizados a todo el personal que está trabajando actualmente en la mina.

La empresa indicó que como consecuencia, en cumplimiento del protocolo, los empleados con Test PCR positivo para COVID-19 fueron inmediatamente aislados en el sitio de mina y se continuarán realizando los controles de salud correspondientes. Además, de manera preventiva, el cambio de turno ha sido suspendido, según lo indicado por el COE.

Por otra parte, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) informó que un trabajador de la empresa, oriundo de la provincia de Tucumán, que cumple funciones en el yacimiento Farallón Negro dio positivo de coronavirus. “Desde YMAD queremos transmitir tranquilidad a nuestros empleados, a las familias de los trabajadores y a los habitantes de las zonas aledañas a Farallón Negro. Tenemos, junto con el Gobierno de la Provincia, la prioridad de cuidar la salud de todos los catamarqueños”, señalaron desde la empresa.

Sin embargo, el comunicado del COE no informó sobre estos casos informados por estas empresas mineras. De acuerdo a las fuentes consultadas por LA UNION, estos casos se encuentran en estudio epidemiológico, ya que no fueron testeados por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud y no se cargaron esos casos al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

De todas maneras, las fuentes señalaron que en la jornada de hoy podría haber novedades sobre estos casos informados por las empresas mineras.



Ancasti vuelve a Fase 1

Entre los 4 casos positivos para Covid-19 detectados ayer en Capital, uno pertenece a una persona que vive en el departamento Ancasti. Por esta razón, desde el COE municipal se tomó la decisión de retornar a la Fase 1, desde las 20 horas de ayer hasta poder establecer los contatos estrechos del caso positivo.

“Lamentamos informar que en el día de la fecha, se ha detectado el primer caso positivo de Covid-19 en el departamento. La persona se encuentra recibiendo atención en el Hospital Malbrán y sus posibles contactos estrechos, cumpliendo el aislamiento preventivo”.

Además, informaron que se activó el protocolo para el cónyuge del caso positivo, “quien será derivado al hospital Malbran, por ser paciente de riesgo”.

Por último, comunicaron que durante la Fase 1, permanecerán cerrados los accesos al departamento. “Durante la vigencia de la Fase 1, solo se encuentran autorizados a circular el personal vinculado a las actividades esenciales. Pedimos a la comunidad, permanecer en sus domicilios, y solamente salir en caso de emergencia”, finaliza el comunicado.