Con la participación de más de 200 jóvenes, estudiantes de escuelas secundarias y representantes juveniles de los 16 departamentos, se realizó en la Capital el encuentro de cierre de Juventudes Activas 2026, una iniciativa promovida por la Vicegobernación y la Dirección de Juventud del Senado de Catamarca. La propuesta tuvo como finalidad generar espacios para promover la participación, el debate y la construcción de ideas desde la perspectiva de las nuevas generaciones.

La jornada convocó a jóvenes provenientes de distintos puntos de la provincia, quienes compartieron actividades con legisladores, funcionarios, docentes, profesionales y referentes de diferentes áreas. El encuentro fue concebido como una instancia para conocer otras realidades, intercambiar experiencias y reflexionar sobre cuestiones vinculadas con el presente y el futuro de Catamarca.

La apertura contó con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso; el subsecretario de Coordinación y Técnica de la Cámara de Senadores, Julio Macedo; y el director de Juventud, Mariano Salas. También participaron las senadoras Débora Romero, María Elena Lagoria, Marisol Soriano y Carolina Casas, además de representantes de distintos municipios.

La convocatoria reunió a estudiantes con trayectorias y realidades territoriales diferentes, en una actividad que buscó acercar conocimientos sobre temas de interés público y, al mismo tiempo, habilitar instancias para que los propios jóvenes pudieran expresar sus inquietudes y elaborar propuestas.

Cinco ejes temáticos para abordar los desafíos de la provincia

La propuesta se organizó en cinco módulos temáticos, cada uno con exposiciones de especialistas y posteriores mesas de trabajo. La dinámica permitió desarrollar los contenidos, intercambiar opiniones y avanzar en la elaboración de propuestas a partir de las preguntas y reflexiones de los participantes.

Uno de los espacios estuvo dedicado a la nueva Ley Penal Juvenil. Allí, el doctor Leonardo Carrasco, abogado litigante y especialista en Derecho Penal, abordó el concepto de delito, las conductas contempladas por la legislación y el marco normativo que regula la responsabilidad penal. Su exposición promovió la reflexión de los estudiantes sobre el funcionamiento de la Justicia, así como sobre sus derechos y responsabilidades.

Otro de los módulos estuvo centrado en Minería y Energías Renovables. Participaron la secretaria de Desarrollo Minero, ingeniera Antonella Velazco; la directora de Promoción Social Minera, doctora Yesica Yornet; María José Gutiérrez, licenciada en Geología; y el licenciado Marcos Astorga. Durante el encuentro compartieron información sobre el potencial minero de Catamarca, la ubicación de los proyectos y las diferentes etapas que comprende la actividad.

En ese espacio también se explicaron los mecanismos de control ambiental, los procedimientos de evaluación de los Informes de Impacto Ambiental y las instancias de participación ciudadana. Además, se destacó el alcance de la pequeña minería y la extracción de materiales de cantera, con especial referencia a su importancia para las economías locales.

Salud mental, educación y preparación para el mundo laboral

La salud mental y el bienestar emocional constituyeron otro de los ejes de la jornada. Referentes de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud provincial, junto con integrantes de la Dirección Provincial de Prevención de Políticas de Salud Mental, abordaron la importancia de reconocer las emociones, fortalecer los vínculos y consolidar redes de apoyo.

Durante las exposiciones también se trabajó sobre la prevención de situaciones de riesgo y se presentaron las líneas de acción vinculadas con los consumos problemáticos y el abordaje integral del suicidio. De esta manera, los estudiantes tuvieron acceso a información sobre aspectos relacionados con el cuidado personal, las relaciones interpersonales y la importancia de contar con acompañamiento.

El eje de Trabajo y Educación permitió presentar el Campus de Entrenamiento Laboral. En ese módulo, la directora Provincial de Formación Agrotécnica y Profesional, Carolina Alvarez, y la directora de Entrenamiento Laboral, Carolina Paez, explicaron el funcionamiento de este espacio de formación y capacitación.

La exposición estuvo orientada a dar a conocer las herramientas que ofrece el Campus para preparar a los jóvenes y acompañar su futura inserción en el mundo del trabajo. El contenido permitió vincular la formación educativa con las posibilidades de capacitación y desarrollo de habilidades necesarias para incorporarse a distintas actividades laborales.

El Corredor Bioceánico y la integración de Catamarca

El quinto módulo estuvo dedicado al Corredor Bioceánico, con especial atención a la importancia estratégica del Paso de San Francisco para la integración de Catamarca con Chile y los mercados internacionales.

En ese marco, el vicegobernador Rubén Dusso explicó cómo el desarrollo ferroviario y la conectividad pueden contribuir a reducir los costos logísticos, fortalecer la competitividad de las producciones regionales y generar oportunidades para diferentes actividades económicas.

Entre los sectores mencionados se encontraron la minería, el turismo y otras actividades productivas. La exposición permitió incorporar una perspectiva territorial y económica sobre las posibilidades de integración y sobre el papel que pueden desempeñar las conexiones entre los distintos puntos de la provincia y los mercados internacionales.

La conectividad fue presentada como una herramienta que comprende distintas modalidades y que resulta fundamental para acercar comunidades y favorecer el desarrollo. Ese planteo también estuvo presente en el mensaje que Dusso dirigió a los estudiantes durante la apertura del encuentro.

La iniciativa llegará a los 16 departamentos

Durante la apertura, Rubén Dusso anunció que Juventudes Activas se desarrollará en los 16 departamentos de Catamarca a partir del próximo año. La decisión apunta a extender los espacios de encuentro y formación a todo el territorio provincial, para que más jóvenes puedan participar de las actividades y compartir sus experiencias.

El vicegobernador destacó la importancia de que los estudiantes conozcan las distintas realidades de Catamarca, intercambien experiencias y comprendan las particularidades de cada comunidad. En ese sentido, sostuvo que no se puede hablar de aquello que no se conoce y remarcó la necesidad de que los jóvenes tengan la posibilidad de recorrer la provincia.

El planteo incluyó la importancia de conocer las localidades, sus historias, sus necesidades y sus oportunidades. Para Dusso, ese acercamiento permite comprender las diferencias entre las comunidades y construir una mirada más amplia sobre el territorio que habitan.

También alentó a los participantes a prepararse para asumir responsabilidades en sus respectivas comunidades y convertirse en futuros dirigentes de sus lugares de origen. En esa línea, volvió sobre la importancia de la conectividad digital, aérea, vial y ferroviaria como una herramienta fundamental para acercar los territorios y favorecer el crecimiento de la producción, el turismo y la minería.

La ampliación anunciada para el próximo año buscará, de esta manera, llevar la propuesta más allá de la Capital y generar oportunidades de participación en los distintos departamentos.

Las propuestas deben surgir de los propios jóvenes

Por su parte, el director de Juventud, Mariano Salas, destacó la convocatoria y explicó el objetivo de las mesas de trabajo que formaron parte de la iniciativa. Según señaló, se busca que las conclusiones y propuestas sean elaboradas por los propios participantes y que puedan convertirse en políticas públicas pensadas desde y para las juventudes.

El funcionario también agradeció el acompañamiento del vicegobernador, de los senadores y senadoras, del equipo de la Cámara y de los integrantes de 18 Futur, quienes participaron en la organización de la jornada.

La metodología de trabajo tuvo como propósito que los estudiantes no fueran solamente receptores de información, sino que pudieran intervenir en los debates, plantear dudas y aportar sus propias perspectivas sobre los temas desarrollados.