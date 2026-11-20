El periodista y conductor Nelson Castro respondió este viernes a las críticas que recibió por su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú, especialmente por las descripciones que realizó sobre las condiciones de la ciudad de Chiclayo, donde el actual líder de la Iglesia, Robert Prevost, se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.

El descargo llegó días después de finalizada la gira papal por América Latina y luego de que sus comentarios generaran cuestionamientos en las redes sociales y por parte de autoridades y periodistas peruanos. Durante las transmisiones de TN, Castro había descrito distintos aspectos del lugar y, particularmente, las condiciones de las calles y las viviendas en los alrededores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Las expresiones que provocaron mayor controversia fueron "calles de tierra", "mugre" y "casas a medio terminar", utilizadas para describir las características que observó durante el recorrido. Esos comentarios motivaron críticas y agravios en las redes sociales, además de cuestionamientos de representantes locales y comunicadores peruanos.

Sin embargo, durante su cobertura, el periodista también había destacado la hospitalidad de los peruanos, un aspecto que formó parte de sus observaciones sobre la ciudad y sus habitantes.

Después de regresar a los estudios de Radio Rivadavia, donde también trabaja, Castro decidió referirse públicamente a la polémica y ratificó las apreciaciones que había realizado durante las transmisiones. En su intervención, sostuvo que su tarea consiste en mostrar las realidades que observa y cuestionó que la discusión se concentrara en las palabras utilizadas para describirlas.

🔴NELSON CASTRO ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA POLÉMICA EN PERÚ: "A LOS QUE ME CRITICAN, UN SALUDO" https://t.co/wIj8ltVLtY — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 20, 2026

La visita papal y el recorrido que generó controversia

Castro había sido uno de los corresponsales argentinos que abordaron el avión papal durante el viaje que partió desde Roma, Italia, y continuó por Uruguay, luego por Argentina y finalmente por Perú, última parada de la gira del pontífice por América Latina.

Cuando León XIV llegó a Chiclayo, las cámaras de TN mostraron imágenes de la ciudad. El periodista realizó comentarios descriptivos sobre el lugar y sus condiciones, en un contexto particular: se trataba de la localidad donde Robert Prevost había ejercido como obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023.

Durante el recorrido por la zona de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Castro mencionó las calles de tierra, la presencia de mugre y las viviendas que estaban a medio terminar. Esas observaciones fueron las que posteriormente generaron cuestionamientos de autoridades y periodistas peruanos, además de numerosos comentarios en las redes sociales.

La controversia se extendió más allá de las transmisiones y alcanzó al alcalde de Chiclayo, Elber Requejo, quien criticó al periodista en duros términos. Frente a esos cuestionamientos, Castro volvió sobre sus palabras y defendió el contenido de su cobertura.

"No hay palabras lindas para describir realidades feas"

Durante su descargo en Radio Rivadavia, el periodista se refirió directamente al uso de la palabra "mugre", una de las expresiones que más molestias había generado.

"¿Alguien piensa que en Perú están hablando todo el tiempo de mí? Sería de una pedantería. En Perú están hablando de sus problemas todos los días", expresó.

Con esa respuesta, buscó poner el foco en las dificultades de la propia ciudad y no en la controversia que se había generado alrededor de su cobertura. A continuación, explicó por qué había utilizado determinados términos durante las transmisiones.

"Cuando uno describe esa situación... yo utilicé la palabra mugre, que a muchos les molestó. Lamentablemente, no hay palabras lindas para describir realidades feas. Nuestro trabajo es mostrar esta realidad", sostuvo.

Castro ratificó así las observaciones que había realizado en Chiclayo y defendió el criterio utilizado para describir las condiciones que encontró durante el recorrido. Según planteó, la función periodística implica mostrar las situaciones tal como se presentan, incluso cuando las palabras utilizadas para describirlas puedan generar rechazo o incomodidad.

En otro momento de su intervención, apuntó directamente contra el alcalde de la ciudad, Elber Requejo, quien había cuestionado su cobertura. "Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle", afirmó.

La frase estuvo dirigida a la reacción del jefe municipal frente a las descripciones realizadas por el periodista y volvió a colocar en el centro de la discusión las condiciones urbanas que habían sido mencionadas durante las transmisiones.

El respaldo de su equipo y su posición frente a las críticas

Castro también agradeció el respaldo recibido por parte de su equipo durante los días en que se desarrolló la polémica. Al mismo tiempo, se refirió a quienes cuestionaron sus expresiones y reconoció el derecho de cualquier persona a manifestar desacuerdo con su trabajo.

"Para los que me critican esto o aquello, mi saludo, tienen todo el derecho de hacerlo. Yo soy un sujeto de crítica así que estoy acostumbrado a esto", manifestó.

El periodista sostuvo que no se siente molesto por los cuestionamientos y explicó que, desde su perspectiva, no había motivos para rectificar ni aclarar sus declaraciones. En ese sentido, señaló que, si hubiera considerado que cometió un error o que correspondía ofrecer una explicación, habría sido el primero en hacerlo.

"Nunca me enojo y menos cuando no tengo nada que rectificar, aclarar y demás. Si hubiera sido así, si alguien se hubiera ofendido, molestado y demás, ustedes se imaginan que hubiera sido el primero en hacerlo como lo he hecho en mi carrera. Seguramente va a ocurrir que alguna vez cometa algún error, pero este no es el caso", expresó.

De esta manera, Castro diferenció las críticas que recibió por su cobertura de la posibilidad de reconocer un error periodístico. Aseguró que a lo largo de su carrera podría equivocarse en alguna oportunidad, pero insistió en que no considera que lo ocurrido durante la visita a Chiclayo sea uno de esos casos.

La defensa de la libertad de expresión

Otro de los ejes de su descargo estuvo relacionado con el derecho a la crítica y la libertad de expresión. Castro insistió en que quienes cuestionan su trabajo tienen plena libertad para hacerlo y afirmó que las opiniones en su contra no modificarán su posición.

"Y como yo siempre digo, ni ofensas, ni calumnias, ni nada por el estilo, porque ese barro no me interesa, pero defiendo que todos digan lo que quieran y lo defenderé siempre", señaló al referirse al clima de discusión que se generó alrededor de sus declaraciones.

En esa misma línea, remarcó que no se enoja cuando recibe cuestionamientos y que considera contradictorio que una figura pública que critica a otras personas se moleste cuando sus propias intervenciones son objeto de observaciones.

"Sigan haciéndolo, que soy un profundo defensor de la libertad de expresión de todos. Yo defiendo a los que me critican. Soy una figura pública, así que estoy expuesto a estas cosas, son las reglas del juego y sería una contradicción que yo, que critico a otros, me molestara cuando me critiquen", afirmó.

El periodista también dedicó una parte de su intervención al lenguaje que se utiliza en las redes sociales y a las formas que puede adoptar la discusión pública en esos espacios. En particular, cuestionó que las críticas incluyan agravios y acusaciones que, según sostuvo, exceden el intercambio de opiniones.

"La crítica hoy en las redes incluye la calumnia, la ofensa, es todo un submundo", expresó.

A pesar de ese cuestionamiento, volvió a diferenciar entre las agresiones y el derecho de las personas a expresar libremente sus opiniones. Aseguró que no le interesan las ofensas ni las calumnias, pero que continuará defendiendo la posibilidad de que todos puedan decir lo que piensan.