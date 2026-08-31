Declaraciones juradas: el patrimonio de Javier Milei creció 43% y el de Karina 209% en un año

El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes al ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción, organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Presentados de forma oficial el pasado 27 de agosto, estos documentos de carácter público exhiben un crecimiento significativo en los bienes declarados por los máximos referentes del Poder Ejecutivo, impulsado principalmente por la revaluación de activos y variaciones en la cotización de divisas.

La evolución patrimonial de Javier Milei: revaluación inmobiliaria y divisas

El patrimonio total del Presidente, compuesto por sus bienes, depósitos y dinero, registró una suba del 43%. En términos numéricos, pasó de $206.046.375,48 al inicio del año 2025 a $295.182.652,87 al cierre del mismo período, lo que representa un incremento absoluto de $89,1 millones. En este mismo ejercicio, el jefe de Estado contrajo una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, un compromiso financiero que no figuraba en sus registros doce meses atrás.

En el desglose de los ingresos netos del año, Javier Milei declaró un monto de $81.806.723,92, el cual se conformó por:

$48.792.217,80 derivados de renta del trabajo personal.

$45.083.979,43 correspondientes a renta de empresas y auxiliares de comercio (cifra previa a las deducciones).

$66.262.044,60 por parte de sus gastos personales declarados en el periodo.

Respecto a la composición de sus bienes, no existieron compras ni ventas durante el año, explicándose la variación exclusivamente por la revaluación de los activos existentes:

Vivienda particular: Su propiedad de 100 metros cuadrados localizada en la Ciudad de Buenos Aires incrementó su valuación de $38.419.071,20 a $73.573.546,13.

Vehículos: Mantuvo sus dos automotores con las mismas cifras reportadas al inicio. Una camioneta Mercedes Benz Sprinter valuada en $20.173.600 y un Peugeot RCZ Coupé en $16.254.200.

Tenencias en dólares: Sus activos financieros en moneda extranjera, que suman unos US$65.562 en una caja de ahorro y US$20.000 en efectivo, aumentaron su equivalencia en moneda local debido al cambio en la cotización oficial utilizada en las declaraciones, la cual avanzó de $1029 a $1446 por dólar entre el inicio y el cierre del año.

Karina Milei: variación porcentual y ajuste de inmuebles

Por su parte, la declaración jurada de Karina Milei expone un salto en términos porcentuales del 210%, partiendo de un monto global considerablemente menor al de su hermano. Los bienes, depósitos y dinero de la secretaria general de la Presidencia treparon de $11.401.021,93 a $35.312.784,57.

El factor determinante en esta aceleración patrimonial fue el ajuste en el valor fiscal de su inmueble. La funcionaria posee un departamento con cochera de 150 metros cuadrados en la localidad de Vicente López, declarado como su casa habitación desde el año 2011. Dicha propiedad pasó de valer $3.992.825,14 a $28.162.492,74. Esta diferencia de $24,17 millones justifica por sí sola la totalidad del alza en sus números, dado que sus tenencias restantes en efectivo, depósitos y créditos impositivos sufrieron movimientos menores o bajas.

El perfil financiero de la secretaria general incluyó además los siguientes datos técnicos:

Ingresos netos: Reportó $33.124.206,02, adjudicados íntegramente a renta del trabajo personal.

Gastos personales: Totales de $33.688.374,25 durante el año.

Billetera virtual: Se incorporó una nueva cuenta de pago por $3.852.216, instrumento que no estaba presente en el ejercicio previo.

Pasivos y deudas: Subieron de un acumulado de $841.961 a $969.471. Su obligación con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, mientras que el saldo adeudado al Banco Santander varió de $782.741 a $909.097.

El caso de Luis Caputo y los activos en el exterior

Durante el fin de semana también se difundió la presentación realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda declaró un patrimonio que se expandió de $11.851 millones a $19.209 millones, reflejando un incremento del 62% en pesos.

Los datos clave del patrimonio del ministro reflejan una fuerte concentración en el sistema financiero internacional:

Depósitos bancarios globales: Ascienden a $12.730 millones.

FONDOS Radicados en el exterior: Representan el 97% de sus depósitos, equivalentes a $12.422 millones.

Cuentas en EE. UU.: La mayor parte de estos activos fuera del país se concentran en una única cuenta en Estados Unidos por un monto de $11.739 millones.

Erogaciones del periodo: Declaró gastos personales anuales por un total de $237 millones.