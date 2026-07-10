Intendenta se aumentó el sueldo en $1,5 millones: ¿de cuánto fue el incremento a los municipales?

Una fuerte controversia se instaló en el municipio de Fray Mamerto Esquiú luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciara una marcada diferencia entre el incremento salarial otorgado a la intendenta Alejandra Benavidez y el aumento recibido por los trabajadores municipales. La situación generó un fuerte malestar dentro del personal comunal y abrió un nuevo foco de tensión en torno a la política salarial aplicada por el Ejecutivo local.

Según expusieron públicamente representantes del sindicato, la jefa comunal habría incrementado su salario en aproximadamente $1.500.000 entre los meses de diciembre y julio, mientras que los empleados municipales recibieron una mejora de apenas $100.000 en sus haberes.

ATE denunció una marcada desigualdad salarial

La denuncia fue presentada por dirigentes de ATE Fray Mamerto Esquiú, quienes aseguraron disponer de las liquidaciones oficiales correspondientes a los haberes de las autoridades municipales. De acuerdo con la información difundida por el gremio, esos documentos reflejarían los incrementos aplicados a los funcionarios del Ejecutivo.

Según los datos expuestos por el sindicato, el salario bruto de la intendenta Alejandra Benavidez alcanza los $3.947.000, luego de una serie de incrementos que, de acuerdo con la denuncia, representarían entre un 60% y un 70% para algunos cargos jerárquicos que integran la estructura municipal.

En contraste, desde la organización sindical sostuvieron que un trabajador municipal promedio percibe alrededor de $800.000 brutos, una cifra que, remarcan, se encuentra muy por debajo de la remuneración de las máximas autoridades del municipio. Asimismo, recordaron que el último incremento otorgado al personal fue de $100.000, monto que consideran insuficiente frente a las necesidades de los empleados.

El reclamo por una recomposición salarial

A partir de estos datos, ATE manifestó su profundo malestar y reclamó una recomposición salarial que permita a los trabajadores afrontar el costo de vida.

Desde el sindicato expresaron que la diferencia existente entre los ingresos de la intendenta y los de los empleados municipales resulta excesiva y dificulta que los trabajadores puedan sostener sus economías familiares.

En ese sentido, los referentes gremiales sostuvieron: "Le pedimos a la Intendenta que se toque el corazón. Hay una diferencia de más de 3 millones de pesos entre lo que cobra ella y lo que cobra un empleado. Es imposible vivir dignamente con 800.000 pesos de bruto".

Las declaraciones reflejan el eje central del reclamo sindical, que apunta a reducir la brecha entre las remuneraciones de los funcionarios y las del personal municipal mediante una mejora salarial considerada acorde por los trabajadores.

Críticas a las explicaciones del Ejecutivo municipal

Además de cuestionar la diferencia entre los salarios, desde ATE señalaron que el Ejecutivo municipal suele atribuir la imposibilidad de otorgar mayores aumentos a las dificultades económicas derivadas de las políticas nacionales y del contexto de crisis.

Sin embargo, el gremio sostuvo que ese argumento pierde fuerza al observar los ingresos que perciben los funcionarios de mayor jerarquía dentro del Estado. En ese marco, expresaron: "Vemos que la respuesta siempre es la misma, que la situación está dura; pero hay funcionarios del Estado, legisladores e intendentes que cobran entre 4 y 5 millones de pesos. Si hay presupuesto para el sueldo de la intendenta, pedimos que también se nos otorgue a los empleados un aumento como realmente nos merecemos para vivir".

Con estas declaraciones, el sindicato insistió en que la discusión salarial debe contemplar una distribución más equitativa de los recursos destinados a los haberes del personal municipal.

Repercusiones y expectativa

Tras hacerse pública la denuncia, el planteo de ATE generó repercusiones entre los trabajadores municipales y también en distintos sectores políticos del departamento, donde la diferencia entre los aumentos salariales comenzó a ocupar un lugar central en el debate.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo de Fray Mamerto Esquiú no hubo una respuesta oficial respecto de los cuestionamientos realizados por el sindicato ni sobre las cifras difundidas en relación con los haberes de la intendenta y de los funcionarios municipales.

Mientras tanto, ATE anticipó que continuará impulsando el reclamo por una revisión de la política salarial vigente. El objetivo planteado por la organización gremial es obtener una recomposición de los salarios que permita reducir la brecha existente entre los ingresos de los funcionarios y los trabajadores municipales.