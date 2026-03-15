Interna PJ: mapa de poder repartido

La jornada electoral interna del Partido Justicialista (PJ) bonaerense ha cerrado sus puertas, dejando un mapa político que comienza a clarificarse tras un intenso recuento de votos. Los resultados iniciales confirman una tendencia donde las listas vinculadas a la gestión del gobernador Axel Kicillof han logrado imponerse en la mayoría de los distritos que este domingo eligieron autoridades locales. No obstante, el kirchnerismo, bajo el ala de La Cámpora, ha logrado sostener su influencia en territorios de alta relevancia estratégica, confirmando que la disputa por el poder territorial dentro del peronismo se mantiene vigente.

Un despliegue electoral con alta participación

El proceso electoral convocó a un padrón de 129.861 afiliados habilitados para emitir su sufragio en 155 mesas distribuidas a lo largo de 54 establecimientos educativos en toda la provincia. La interna no solo buscaba definir nombres, sino dirimir la conducción partidaria en distritos donde el peronismo mantiene disputas profundas, reflejando la tensión política latente entre el sector que responde a Cristina Kirchner y el espacio que se referencia en el gobernador bonaerense.

Los comicios se llevaron a cabo en un total de dieciséis municipios: Morón, General Pueyrredón, Tres de Febrero, Zárate, San Miguel, San Nicolás, Saladillo, Lobería, Coronel Suárez, Roque Pérez, San Antonio de Areco, Junín, Magdalena, Lincoln, Balcarce y Tornquist.

Mapa de resultados y victorias repartidas

De acuerdo con los datos preliminares, el escenario muestra victorias repartidas que reconfiguran el poder local. El sector del gobernador Kicillof obtuvo triunfos significativos en varias localidades. En Zárate, Leandro Matilla, del Movimiento Derecho al Futuro, se impuso frente a la lista kirchnerista respaldada por el senador Sergio Berni y la diputada Agustina Propato. En San Nicolás, Sebastián Vignoles derrotó a la camporista Cecilia Comerio, mientras que en San Antonio de Areco, Martín Lobos venció al candidato del kirchnerismo. El kicillofismo también celebró en Lincoln con la lista de Jorge Fernández y en Morón, donde el sector respaldado por el intendente Lucas Ghi obtuvo la conducción. En Roque Pérez, Homero Salas logró una ajustada victoria por un solo voto frente a Eliana Gasparini, un resultado que marca una rivalidad abierta.

Por su parte, La Cámpora logró consolidar su influencia en distritos clave. La victoria más relevante ocurrió en General Pueyrredón, donde se impuso la lista vinculada a la conducción de Fernanda Raverta. Asimismo, el kirchnerismo celebró triunfos en Coronel Suárez, con Damián Meier, y en Tres de Febrero, de la mano de Juan Debandi.

El mapa se completa con situaciones particulares como la de Junín, donde se impuso una lista de unidad que integró al Frente Renovador, La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro. En contrapartida, en San Miguel, el actual presidente partidario Juan José Castro quedó desplazado por otros sectores del peronismo local.

Una reconfiguración constante

La disputa por la conducción del PJ bonaerense evidencia que la tensión política persiste. Si bien la prevalencia de las listas referenciadas en Kicillof en la mayoría de los municipios marca un cambio en la correlación de fuerzas, la capacidad de resistencia territorial del kirchnerismo en distritos simbólicos confirma que el equilibrio de poder seguirá siendo objeto de una pulseada constante en el camino hacia la reconfiguración del peronismo provincial.