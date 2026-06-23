Manuel Adorni desmintió a Patricia Bullrich y ratificó su presencia en el Senado

El cruce entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, abrió un nuevo capítulo de tensión interna dentro del espacio de gobierno. La controversia se desató a partir de declaraciones contrapuestas sobre la realización del segundo informe de gestión del funcionario ante el Honorable Senado de la Nación.

Mientras Bullrich había asegurado que la exposición quedaría suspendida para evitar un desgaste político, Adorni salió públicamente a desmentir esa versión y afirmó que su disposición a concurrir sigue vigente. La secuencia dejó expuesta una falta de coordinación en torno a una instancia clave del vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

En el centro del conflicto se ubica la definición sobre la comparecencia prevista para el 2 de julio próximo, instancia en la que Adorni debía brindar su informe de gestión "como marca la Constitución Nacional".

La postura de Adorni: "Estoy a disposición"

La respuesta del jefe de Gabinete llegó a través de sus redes sociales, donde buscó cerrar la controversia con una frase contundente. En su mensaje, sostuvo:

"Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin".

Con esta declaración, Adorni no solo ratificó su voluntad de concurrir, sino que también reafirmó el carácter institucional del informe que debe presentar ante la Cámara alta.

La aclaración del funcionario se produjo luego de que Bullrich comunicara públicamente que se había decidido evitar la exposición. Según el propio relato de la senadora, la medida respondía a la evaluación de que la presentación generaba un "desgaste sin sentido".

En ese contexto, la divergencia entre ambas posturas se volvió inmediata y pública, generando un nuevo foco de atención sobre la dinámica interna del oficialismo.

La versión de Patricia Bullrich y la decisión de suspensión

La jefa del bloque oficialista había anticipado la suspensión tras retirarse de una reunión de labor parlamentaria en el Congreso, donde, según explicó, se había acordado junto a otros actores del oficialismo una estrategia común.

Bullrich sostuvo que la decisión había sido consensuada con la participación de Karina Milei y la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de evitar una instancia que consideraban poco productiva en términos políticos y legislativos.

En sus palabras:

"En principio hemos decidido que no venga, porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio. No ha habido preguntas prácticamente, así que esa es la idea. Yo lo hablé ayer tanto con Karina como con la gente de Jefatura de Gabinete".

Además, la senadora había reforzado su postura en declaraciones a TN, donde sentenció:

"Es un desgaste sin sentido".

Sin embargo, la difusión de esta decisión en medios y redes sociales generó un efecto inmediato: la necesidad de aclaración por parte de Adorni, quien terminó rectificando la versión pública de la suspensión.

Tensiones previas y un vínculo ya deteriorado

El episodio del Senado no se desarrolla en un vacío político, sino en un contexto de fricciones previas entre ambos dirigentes. La relación ya venía atravesando tensiones luego de cuestionamientos de Bullrich hacia el jefe de Gabinete por cuestiones patrimoniales.

En una de sus declaraciones más duras, la senadora afirmó:

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado".

Estas críticas se dieron luego de que Adorni justificara gastos recientes por más de US$500 mil sin declarar, vinculados a inversiones en criptomonedas, lo que profundizó el conflicto político interno.

A este escenario se sumó un nuevo gesto de distanciamiento: Bullrich no participó de los encuentros convocados por Adorni en Casa Rosada, donde se había reunido a la bancada de La Libertad Avanza para planificar la estrategia parlamentaria.

Consultada por su ausencia, la senadora respondió:

"Tenía que trabajar para que mañana todo salga bien".

Un informe de gestión bajo presión parlamentaria

Más allá de las internas oficialistas, el informe de gestión de Adorni continúa envuelto en un clima de incertidumbre legislativa. La oposición mantiene su intención de avanzar con mecanismos de interpelación, aunque para ello necesitaría alcanzar una mayoría especial de dos tercios del recinto, un umbral elevado en el actual equilibrio parlamentario.

En paralelo, el funcionario enfrenta cuestionamientos no solo de los bloques opositores, sino también de sectores aliados que han mostrado reservas respecto de su exposición pública y sus explicaciones sobre temas patrimoniales.

El escenario actual combina tres elementos centrales:

La contradicción pública entre el jefe de Gabinete y la jefa del bloque oficialista.

La persistencia de cuestionamientos por parte de la oposición en el Congreso.

La necesidad de mayorías agravadas para avanzar con una eventual interpelación.

Un tablero político en reconfiguración

El episodio deja en evidencia un reordenamiento interno dentro del oficialismo, donde las definiciones estratégicas parecen atravesadas por desacuerdos de alto impacto político. La disputa entre versiones sobre la presencia de Adorni en el Senado no solo expone diferencias de criterio, sino también problemas de coordinación en la toma de decisiones.

Mientras tanto, la fecha del 2 de julio permanece en el horizonte como un punto de definición institucional, en un contexto donde el informe de gestión del jefe de Gabinete continúa bajo observación y tensión tanto dentro como fuera del oficialismo.