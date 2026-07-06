Jaldo se adelantó y anunció que mañana habrá asueto administrativo por la Selección

La expectativa que genera el partido de la Selección argentina frente a Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, comenzó a tener repercusiones también en el funcionamiento de las administraciones públicas y de los establecimientos educativos. Mientras en Tucumán el Gobierno provincial ya confirmó que este martes habrá asueto administrativo a partir de las 12, en Catamarca todavía no existe una definición oficial respecto de posibles modificaciones en la jornada laboral o escolar.

El encuentro, programado para las 13 horas, despertó interrogantes apenas concluyó el partido ante Cabo Verde y se confirmó el horario del compromiso que afrontará el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Desde ese momento comenzaron las consultas acerca de qué ocurrirá con las clases y con el funcionamiento de la Administración Pública, especialmente en Catamarca, donde hasta el momento no se anunció ninguna medida.

De acuerdo con la información disponible, no existe "de momento" una decisión oficial por parte del Poder Ejecutivo provincial ni del Ministerio de Educación de Catamarca, pese a que padres y directivos realizaron consultas sobre la organización de la jornada. La consulta surge sobre todo en el interior, donde los traslados de docentes y alumnos se prevén con anticipación.

Tucumán tomó la delantera con una resolución oficial

A diferencia de lo que ocurre en Catamarca, el Gobierno de Tucumán resolvió avanzar con una medida concreta para permitir que los trabajadores estatales y la comunidad educativa puedan seguir el partido de la Selección.

El anuncio fue realizado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien confirmó que el Poder Ejecutivo provincial instrumentará una resolución para establecer asueto administrativo desde las 12 del martes. La disposición alcanzará a todas las reparticiones públicas dependientes del Gobierno provincial e incluirá también a las escuelas públicas, que quedarán liberadas una hora antes del comienzo del encuentro entre Argentina y Egipto.

Según explicó el mandatario, la actividad administrativa quedará paralizada para que la población pueda acompañar al seleccionado nacional en un partido decisivo del Mundial.

Jaldo y una decisión debatible

Durante el anuncio, Osvaldo Jaldo reconoció que la medida puede generar opiniones divididas y admitió que se trata de una decisión susceptible de despertar polémica. El gobernador sostuvo que "es un tema discutible y una decisión, podríamos decir, polémica, donde muchos van a estar de acuerdo y otros en desacuerdo".

No obstante, fundamentó la resolución en el impacto que tiene la participación de la Selección argentina sobre el ánimo de la población.

En ese sentido, expresó que Argentina "es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo" y aseguró que el equipo nacional "le sacó una sonrisa, un festejo, a muchas familias que vienen sufriendo".

Además, remarcó la importancia deportiva del compromiso al señalar que el seleccionado argentino se encuentra en una instancia decisiva del campeonato.

"Los argentinos tenemos que acompañar el 100% a nuestra Selección, porque estamos en los tramos finales, donde se define el campeonato del mundo", afirmó el mandatario al explicar las razones que motivaron la decisión del Ejecutivo tucumano.

El alcance del asueto

La resolución que será oficializada por el Poder Ejecutivo provincial abarcará la totalidad de las áreas dependientes del Gobierno de Tucumán. Entre los sectores alcanzados se encuentran:

La Administración Pública provincial.

Las escuelas públicas.

Las distintas áreas del sistema de gobierno dependientes del Poder Ejecutivo.

Jaldo aclaró, sin embargo, que la medida solamente corresponde al ámbito del Poder Ejecutivo y que los demás poderes del Estado resolverán de manera independiente cómo organizarán sus actividades.

En ese marco explicó que el Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán definir si adoptan o no una medida similar. También señaló que los comercios tendrán autonomía para decidir cómo desarrollarán la jornada laboral del martes.

Catamarca continúa sin una definición oficial

Mientras Tucumán ya confirmó el asueto administrativo, en Catamarca la incertidumbre continúa. Las consultas realizadas por padres y directivos escolares al Ministerio de Educación reflejan la expectativa existente respecto de una posible modificación en el funcionamiento de las escuelas o de la Administración Pública durante el horario del partido.

Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, a pocas horas del encuentro entre Argentina y Egipto no existe ninguna comunicación oficial que disponga cambios en la actividad estatal o educativa.

Por el momento, no se anunciaron modificaciones en los horarios escolares ni en el funcionamiento de los organismos públicos provinciales.