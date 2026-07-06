Jalil anunció un bono extraordinario de $200 mil para las Becas Catamarca Incluye

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció el otorgamiento de un bono extraordinario por única vez de $200.000 destinado a los beneficiarios de las Becas Catamarca Incluye, en su categoría general, y del Plan Arraigo. La confirmación fue realizada a través de las redes sociales del mandatario provincial, donde dio a conocer los alcances de la medida y la fecha prevista para su pago.

Según informó Jalil, el beneficio se hará efectivo el próximo 15 de julio y alcanzará a todas las personas que integran ambos programas provinciales. La iniciativa fue presentada como una medida de acompañamiento económico orientada a quienes participan de estas políticas públicas en la provincia.

Al comunicar la decisión, el mandatario expresó que acompañar a quienes trabajan y construyen su futuro en Catamarca también implica brindar respuestas en momentos importantes, fundamento con el que anunció el pago extraordinario.

El anuncio

La confirmación del bono extraordinario fue difundida por Raúl Jalil mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. En esa comunicación, el gobernador manifestó: "Acompañar a quienes trabajan y construyen su futuro en Catamarca también significa dar respuestas en momentos importantes".

A continuación, confirmó la implementación de un bono extraordinario por única vez de $200.000 destinado específicamente a los beneficiarios de las Becas Catamarca Incluye, en su categoría general, y del Plan Arraigo.

El anuncio precisó tanto el monto del beneficio como los programas alcanzados por la medida, además de la fecha prevista para su acreditación.

Quiénes recibirán el beneficio

De acuerdo con la información difundida por el gobernador, el bono extraordinario estará dirigido a quienes forman parte de dos programas provinciales. Los beneficiarios alcanzados serán:

Personas que integran las Becas Catamarca Incluye (categoría general).

Beneficiarios del Plan Arraigo.

El aporte consistirá en un pago extraordinario por única vez de $200.000 para cada beneficiario comprendido dentro de esos programas. La medida fue anunciada como un beneficio excepcional y no como una modificación permanente de los programas mencionados.

Acompañamiento económico

En el mismo mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador explicó el sentido de la decisión adoptada por el Gobierno provincial. Jalil señaló que el bono constituye "una medida de acompañamiento económico que fortalece el esfuerzo de miles de catamarqueños".

Con esa definición, el mandatario vinculó el otorgamiento del beneficio con el objetivo de brindar apoyo a las personas que participan de los programas provinciales alcanzados por la iniciativa.

La decisión fue confirmada en el marco de una reunión encabezada por el mandatario provincial, de la que participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; y el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle.