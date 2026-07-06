La Justicia inspecciona el departamento de Cirio y la mansión de Insaurralde

La investigación judicial que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó una nueva medida de prueba con la realización de inspecciones oculares en dos propiedades vinculadas a la expareja. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella en el marco de la causa en la que ambos son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las diligencias se llevan adelante de manera simultánea en el departamento de Jesica Cirio ubicado en Las Cañitas y en la mansión de Martín Insaurralde situada en el country Fincas San Vicente. En ambos lugares trabajan peritos que buscan reunir elementos técnicos que permitan determinar dónde fue grabado un video en el que la modelo aparece junto a importantes cantidades de dólares almacenadas en un vestidor.

El objetivo central de las inspecciones consiste en comparar las características de los ambientes con las imágenes incorporadas al expediente judicial y establecer si alguna de las dos propiedades coincide con el lugar donde fueron registradas las filmaciones.

Peritos toman medidas y registran imágenes

Durante los procedimientos, los especialistas realizan un relevamiento detallado de los inmuebles. Según la información incorporada a la causa, los peritos toman medidas de los vestidores y registran imágenes de cada uno de los espacios inspeccionados para posteriormente compararlas con el material audiovisual bajo análisis.

La intención es determinar si la disposición de los muebles, las dimensiones del ambiente y otros elementos visibles en los videos coinciden con alguno de los inmuebles inspeccionados. Entre las tareas desarrolladas durante las inspecciones se encuentran:

Medición de los vestidores de ambas propiedades.

Registro fotográfico y de imágenes de los ambientes.

Comparación de las características de los inmuebles con el material audiovisual incorporado a la causa.

Obtención de elementos técnicos para determinar el lugar donde fueron grabados los videos.

Estas medidas forman parte de la investigación que dirige el juez Armella para reconstruir las circunstancias en las que fueron registradas las imágenes.

Los videos bajo análisis judicial

En el material audiovisual que forma parte de la causa se observa a Jesica Cirio junto a fajos de millones de dólares. Las imágenes muestran paquetes de billetes estadounidenses envueltos en bolsas plásticas transparentes, almacenados tanto en cajones como en estantes de un vestidor.

Precisamente, la identificación del lugar donde se encontraban esos elementos constituye uno de los aspectos que busca esclarecer la investigación mediante las inspecciones realizadas en Las Cañitas y en Fincas San Vicente.

Además de establecer el escenario donde fueron registradas las filmaciones, la causa procura determinar las circunstancias en las que fueron realizadas.

El análisis técnico de las imágenes

Como parte de las medidas ordenadas por el magistrado, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) deberá realizar un análisis específico sobre los videos.

La tarea encomendada al organismo consiste en establecer si las imágenes son auténticas o si presentan algún tipo de manipulación. Ese estudio técnico será uno de los elementos que permitirán avanzar en la evaluación del material incorporado al expediente y determinar su validez dentro de la investigación.

El análisis dispuesto comprende, entre otros aspectos:

Verificar la autenticidad de los videos.

Determinar si existe algún tipo de manipulación del material audiovisual.

Aportar conclusiones técnicas al expediente judicial.

La hipótesis sobre el lugar de la grabación

De acuerdo con la información reunida hasta el momento en la causa, existe una hipótesis inicial respecto del escenario donde habrían sido registradas las imágenes.

En principio, los videos corresponderían a la vivienda ubicada en el country Fincas San Vicente, donde Jesica Cirio convivió con Martín Insaurralde durante su relación.

Sin embargo, esa posibilidad aún no constituye una conclusión definitiva. Las autoridades judiciales señalaron que esa hipótesis deberá ser confirmada mediante los estudios técnicos ordenados por el juez y por los resultados obtenidos durante las inspecciones realizadas en ambos inmuebles.

Cuándo fueron grabados los videos

Además del lugar de filmación, otro de los aspectos que intenta determinar la investigación es el momento en que fueron registrados los videos.

Según la información incorporada al expediente, las imágenes habrían sido grabadas hace al menos tres años. La determinación de esa fecha forma parte de las tareas que aún permanecen en desarrollo y constituye otro de los elementos que el juzgado busca esclarecer mediante las pericias técnicas y el análisis del material audiovisual.

Mientras continúan las inspecciones en el departamento de Las Cañitas y en la vivienda del country Fincas San Vicente, los resultados de las mediciones, las imágenes relevadas por los peritos y el estudio que realizará la DATIP serán determinantes para establecer si alguno de los inmuebles coincide con el escenario donde fue grabado el video en el que Jesica Cirio aparece junto a fajos de millones de dólares, una pieza que integra la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que lleva adelante el juez federal Luis Armella.