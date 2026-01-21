Jalil analizó con Inti Energy proyectos para instalar parques solares en Catamarca

El Gobierno de Catamarca avanzó en su agenda de impulso a las energías renovables al recibir a representantes de la empresa Inti Energy, que presentaron un ambicioso plan de inversión orientado al desarrollo de parques solares en distintos puntos del territorio provincial. El encuentro se llevó a cabo en Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el vicepresidente de Energía Catamarca SAPEM, Héctor Bóscolo.

Durante la reunión, los directivos de Inti Energy expusieron los lineamientos generales de su propuesta, que contempla la instalación de parques solares de pequeña, mediana y mayor envergadura, distribuidos estratégicamente desde el Este hasta el Oeste de la provincia. El objetivo del proyecto es abastecer distintas zonas del territorio catamarqueño y responder a las demandas locales de generación eléctrica, en un contexto de creciente interés por fuentes limpias y sostenibles.

Según se informó, la iniciativa apunta a aprovechar las condiciones naturales favorables de Catamarca para la generación de energía solar, una de las provincias con mayor radiación del país. En ese sentido, los proyectos se encuentran en etapa de análisis técnico y económico, con vistas a evaluar su viabilidad, impacto y articulación con el sistema eléctrico provincial y nacional.

El encuentro con Inti Energy se inscribe en una agenda de trabajo más amplia que el Gobierno de Catamarca viene desarrollando con empresas del sector energético. En los últimos meses, las autoridades provinciales mantuvieron reuniones con firmas como BGH, Total Energy y VIPSA, entre otras, con el propósito de explorar oportunidades de inversión y avanzar en proyectos vinculados a la generación y distribución de energía.

Esta política responde a una estrategia orientada a fortalecer y diversificar la matriz energética provincial a través del impulso de fuentes renovables. Desde el Ejecutivo provincial destacan que este tipo de inversiones no solo contribuyen a la sostenibilidad ambiental y a la reducción de emisiones, sino que también generan oportunidades de crecimiento productivo, creación de empleo y mayor autonomía energética para la provincia.

En ese marco, el vicepresidente de Energía Catamarca SAPEM, Héctor Bóscolo, explicó que la propuesta presentada por Inti Energy se encuentra alineada con el esquema que actualmente promueve el mercado eléctrico nacional. "La idea es contractualizar con la distribuidora, como hoy busca el mercado eléctrico por decisión del gobierno nacional, a través de contratos con privados", detalló el funcionario, al referirse al modelo de vinculación entre generadores y distribuidores que se impulsa a nivel país.

Bóscolo remarcó además que este tipo de iniciativas permiten integrar capital privado al desarrollo energético provincial, en un contexto de cambios regulatorios y de apertura a nuevas modalidades de contratación en el sector eléctrico. Según señaló, el objetivo es avanzar en proyectos que resulten sostenibles desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, y que aporten previsibilidad al sistema.

De la reunión también participó el director ejecutivo de ARCAT, Pedro Monferrán, quien formó parte del intercambio técnico y estratégico con los representantes de la empresa. Su presencia estuvo vinculada al análisis del impacto de los proyectos en el entramado productivo y en las políticas de desarrollo que impulsa la provincia.

Desde el Gobierno indicaron que los próximos pasos incluirán la evaluación detallada de las propuestas presentadas, la definición de posibles localizaciones y la continuidad del diálogo con Inti Energy, en línea con el objetivo de consolidar a Catamarca como un polo de desarrollo de energías renovables en el norte argentino.