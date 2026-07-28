Jalil anunció la construcción de una nueva hostería en Balcozna

En el marco de las celebraciones por los 157 años del departamento Paclín, el gobernador Raúl Jalil y el intendente Eduardo Menecier concretaron la firma de un convenio que permitirá avanzar con la construcción de una nueva hostería en Balcozna, una de las villas más visitadas durante la temporada estival.

El anuncio fue realizado durante las actividades oficiales desarrolladas por el aniversario departamental y representa una iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura turística de una de las localidades que concentra una importante afluencia de visitantes en las épocas de mayor movimiento turístico.

La firma del acuerdo constituye el punto de partida para el desarrollo de una obra que busca ampliar la oferta de servicios en Balcozna y acompañar el crecimiento de la actividad turística en el norte del departamento.

Según se informó, el proyecto contempla la construcción de un complejo que incorporará distintos espacios destinados tanto al alojamiento como a la recreación de quienes visiten la villa.

Potenciar la actividad turística

La iniciativa prevé la construcción de una nueva hostería, que estará acompañada por una serie de servicios e instalaciones orientadas a consolidar la oferta turística de Balcozna. De acuerdo con la información difundida, el complejo incluirá:

Una hostería.

Un restaurante.

Un estanque natural.

Espacios forestados.

Juegos para niños.

Distintas actividades recreativas.

Cada uno de estos componentes formará parte del nuevo emprendimiento turístico proyectado para la localidad, con el propósito de brindar mayores alternativas tanto a visitantes como a quienes eligen Balcozna como destino durante las épocas de mayor concurrencia.

La incorporación de estos espacios responde al objetivo de fortalecer la infraestructura destinada al turismo y ampliar los servicios disponibles en una de las villas más visitadas del departamento Paclín.

Por el esarrollo del norte departamental

Según se explicó durante el anuncio, el nuevo complejo turístico no solo estará destinado a incorporar infraestructura para la recepción de visitantes, sino que también apunta a generar nuevas oportunidades vinculadas con el desarrollo de la actividad turística.

La iniciativa fue presentada como una obra que contribuirá al fortalecimiento del turismo en el norte departamental, mediante la incorporación de servicios y espacios recreativos que complementarán la oferta existente en Balcozna. El proyecto busca consolidar un espacio preparado para recibir a quienes visitan la villa, al tiempo que promueve el desarrollo de actividades vinculadas con el turismo y la recreación.

De esta manera, la construcción de la hostería se integra a una estrategia orientada a potenciar uno de los destinos que concentra una importante presencia de visitantes durante las temporadas estivales.

"Un anuncio histórico para Paclín"

Durante la firma del convenio, el intendente Eduardo Menecier destacó el alcance del proyecto y expresó su satisfacción por el inicio de una obra que, según afirmó, representa un viejo anhelo para la comunidad.

"Este es un anuncio histórico para Paclín. La nueva hostería en Balcozna es un anhelo de generaciones de paclinenses que ahora verán cumplido su sueño. Gracias Gobernador por su permanente apoyo a nuestra comunidad", manifestó el jefe comunal.

Las palabras de Menecier reflejaron el significado que la iniciativa tiene para el departamento y para los habitantes de la localidad, al considerar que la concreción del proyecto responde a una expectativa sostenida durante años por distintas generaciones.

El intendente también agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para avanzar con la ejecución de la obra.

Inicio de los trabajos y plazo de ejecución

La información difundida durante el anuncio indica que la construcción comenzará en los próximos días, una vez realizado el primer desembolso financiero por parte del Gobierno provincial.

Este aporte inicial permitirá poner en marcha las primeras etapas de ejecución previstas dentro del proyecto.

Asimismo, se informó que la obra tendrá un plazo de construcción de 12 meses, período durante el cual se desarrollarán los trabajos necesarios para completar el complejo turístico proyectado para Balcozna.

El cronograma previsto contempla el avance progresivo de las distintas etapas de la construcción hasta la finalización de la infraestructura anunciada.