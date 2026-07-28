Inauguraron la nueva comisaría de La Merced para reforzar la seguridad

En el marco de las actividades por el 157º aniversario de la fundación del departamento Paclín, el gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Comisaría de La Merced, dependencia perteneciente a la Jefatura de Zona Norte.

La ceremonia reunió a autoridades provinciales, municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, legisladores, integrantes de la Policía de la Provincia y vecinos del departamento, quienes participaron del acto de habilitación oficial de la nueva sede policial.

Acompañaron al gobernador el intendente de Paclín, Eduardo Menecier; la senadora nacional Lucía Corpacci; la senadora departamental Belén Menecier; el senador por la Capital, Ramón Figueroa Castellanos; el secretario de Seguridad de la Provincia, Gastón Venturini; el jefe de Policía, comisario general (RE) Marcos Herrera; el subjefe de Policía, comisario general Gustavo Seiler; el inspector general de la Policía, comisario general Sebastián Carrizo; además de legisladores provinciales, autoridades municipales, integrantes del Concejo Deliberante, personal policial de distintas jerarquías y vecinos de Paclín.

La inauguración se desarrolló como uno de los actos centrales de la celebración por un nuevo aniversario del departamento, incorporando una obra destinada al fortalecimiento institucional y a la mejora del servicio de seguridad.

Un edificio construido por el municipio

El nuevo edificio fue construido por el municipio de Paclín y posteriormente cedido a la Policía de la Provincia, con el objetivo de brindar mejores condiciones para la atención de los vecinos y ampliar la cobertura de seguridad en toda la localidad.

La obra representa una nueva infraestructura destinada al funcionamiento de la dependencia policial y fue concebida para ofrecer espacios adecuados para el desarrollo de las tareas propias del personal. Según se informó durante el acto, el edificio permitirá mejorar tanto las condiciones laborales de los efectivos policiales como la prestación del servicio hacia la comunidad.

De acuerdo con la información difundida, la nueva sede constituye un avance importante porque dispone de instalaciones apropiadas para las funciones que demanda la actividad policial y, al mismo tiempo, busca brindar un mejor servicio a los ciudadanos, destinatarios de los esfuerzos orientados al progreso de la comunidad.

Fortalecer el sistema de videovigilancia

Durante la ceremonia también se concretó la firma de un convenio entre el Municipio de Paclín y la Secretaría de Seguridad.

A través de este acuerdo, el intendente Eduardo Menecier entregó en carácter de donación al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia distintos bienes tecnológicos destinados al fortalecimiento del sistema de videovigilancia y seguridad del departamento.

El equipamiento será incorporado al esquema de monitoreo conjunto entre la nueva Comisaría de La Merced y el personal policial del Sistema de Atención de Emergencia (SAE 911) de la ciudad Capital. El convenio contempla el fortalecimiento del sistema de seguridad mediante:

La incorporación de bienes tecnológicos.

El fortalecimiento del sistema de videovigilancia del departamento.

El monitoreo conjunto entre la Comisaría de La Merced y el personal del SAE 911 de la ciudad Capital.

La iniciativa apunta a consolidar el funcionamiento del sistema de vigilancia mediante el trabajo coordinado entre los organismos involucrados.

"Un hecho histórico" para la institución policial

Durante el acto hizo uso de la palabra el jefe de la Comisaría Departamental La Merced, comisario Maximiliano Rodríguez, quien destacó el significado institucional de la inauguración.

"Con profundo orgullo, emoción e inmenso sentido de pertenencia tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación del personal que integra la comisaría departamental La Merced, en esta jornada que quedará grabada para siempre en la memoria de nuestra institución. Hoy no asistimos a la inauguración de un edificio, somos protagonistas de un hecho histórico que marca un antes y un después para la seguridad del departamento Paclín", expresó.

El comisario remarcó que la inauguración representa un momento trascendente para la institución y para el fortalecimiento de la seguridad en el departamento.