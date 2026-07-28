Paclín celebró sus 157 años con inauguraciones, obras y tradición

El departamento Paclín celebró sus 157 años de vida con una jornada que combinó inauguraciones, actividades institucionales, propuestas culturales y una amplia participación de vecinos y visitantes, en un festejo que reflejó la identidad de la comunidad y el protagonismo de las instituciones locales.

Las actividades contaron con la presencia del gobernador Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente Eduardo Menecier, quienes acompañaron las distintas instancias previstas para la conmemoración. También participaron autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y miembros de la comunidad, en una celebración que se extendió durante toda la jornada.

El aniversario reunió propuestas institucionales, sociales y culturales que permitieron conmemorar un nuevo año de vida del departamento, al tiempo que sirvió para destacar el trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado y la participación activa de la comunidad.

Nueva Comisaría Departamental

Las actividades comenzaron con la inauguración de la nueva sede de la Comisaría Departamental, una obra destinada a fortalecer la presencia policial en la jurisdicción y mejorar las condiciones para la prestación del servicio de seguridad a los vecinos.

La habilitación del nuevo edificio constituyó uno de los principales actos institucionales de la jornada y marcó el inicio oficial de las celebraciones por el aniversario de Paclín.

La obra fue presentada como una infraestructura orientada a reforzar el funcionamiento de la fuerza policial en el departamento y brindar mejores condiciones para el desarrollo de sus tareas.

El acto central y el desfile cívico

Posteriormente, las actividades se trasladaron a la Plaza Manuel Belgrano, escenario elegido para la realización del acto central por el 157° aniversario del departamento.

En ese lugar tuvo lugar el tradicional desfile cívico, del que participaron numerosas instituciones representativas de la comunidad. Entre los participantes estuvieron:

Instituciones educativas.

Fuerzas de seguridad.

Organizaciones de la comunidad.

Distintas entidades del departamento.

La presencia de delegaciones de diferentes sectores permitió reflejar el compromiso institucional y el acompañamiento de la comunidad a una fecha significativa para Paclín.

Durante el acto, el gobernador Raúl Jalil destacó el crecimiento sostenido del departamento y puso en valor el trabajo conjunto que vienen desarrollando el Gobierno provincial y el municipio para acompañar el desarrollo de las distintas localidades que integran Paclín.

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Una jornada que impulsó la producción local

Luego de las actividades protocolares, los festejos continuaron con propuestas abiertas a toda la comunidad que convocaron tanto a vecinos como a visitantes.

Uno de los principales espacios de encuentro fue el tradicional locro popular, que reunió a numerosas familias en un clima de celebración y camaradería. La programación también incluyó un bingo comunitario, mientras que la Feria Paclinense permitió que productores y emprendedores locales exhibieran y comercializaran sus productos ante el público presente.

La feria constituyó un espacio destinado a visibilizar el trabajo de quienes desarrollan distintas actividades productivas en el departamento, generando además oportunidades para la comercialización de sus elaboraciones.

De esta manera, el aniversario trascendió el carácter institucional de la celebración y se convirtió también en una oportunidad para fortalecer la actividad económica vinculada a los emprendedores y productores locales.

Las propuestas desarrolladas durante la jornada buscaron integrar a los distintos sectores de la comunidad, promoviendo espacios de encuentro y participación para vecinos y visitantes.

La música y la cultura como cierre de los festejos

La programación concluyó con una propuesta artística que tuvo como protagonistas a artistas y ballets locales, quienes ofrecieron un espectáculo destinado a celebrar la identidad cultural del departamento.

Las presentaciones permitieron poner en escena distintas expresiones artísticas de la comunidad, en un cierre que reunió nuevamente a un importante número de asistentes.

El broche final estuvo a cargo de Los Sacheros, cuya actuación puso punto final a una jornada dedicada a conmemorar los 157 años de Paclín. La música cerró así un programa de actividades que combinó actos oficiales, espacios comunitarios y propuestas culturales, consolidando una celebración que convocó a vecinos de distintas localidades y visitantes que se sumaron al aniversario.