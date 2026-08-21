Jalil anunció el regreso de los subsidios para las zonas cálidas: el impacto en Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, acompañado por funcionarios de EC SAPEM Catamarca, anunció este viernes el regreso de los subsidios a la energía para las zonas cálidas y muy cálidas. La medida se concreta, según explicó el mandatario, en cumplimiento de lo expresado durante la visita de los ministros Diego Santilli y Luis Caputo.

Antes de referirse específicamente al beneficio destinado a los usuarios de la empresa distribuidora provincial, Jalil confirmó que "es posible que para fines de octubre" el presidente Javier Milei llegue a Catamarca.

Luego, el mandatario explicó las condiciones que hicieron posible avanzar con el nuevo esquema de asistencia. Según señaló, la medida se puede implementar gracias al adelanto de coparticipación de Nación, que permitió a la Provincia disponer de recursos para realizar un aporte directo.

"Esto nos permite volver a un subsidio a las zonas cálidas y a las zonas muy cálidas", afirmó Jalil, al tiempo que expuso la evolución de los costos energéticos. El gobernador recordó que en enero la provincia tenía una factura de 11.500 millones de pesos, monto que posteriormente registró un incremento del 55%.

Frente a ese escenario, la Provincia decidió subsidiar $3.000 millones directamente con aporte provincial.

El mandatario explicó además que el aumento de las facturas responde al traslado directo de los precios del mercado mayorista de energía, CAMMESA, y a la reducción de subsidios dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. A este escenario se sumó el pico de consumo registrado durante los meses invernales, situación que llevó a la Provincia a realizar el aporte directo a la distribuidora local.

Un beneficio para septiembre y octubre

Desde EC SAPEM se precisaron los detalles de la instrumentación del beneficio, que tendrá aplicación sobre las facturas que se emiten durante septiembre y octubre.

El esquema contempla diferentes modalidades según el tipo de usuario y busca atender tanto a los sectores residenciales considerados vulnerables como a la actividad industrial y comercial.

Los principales puntos establecidos son:

Usuarios residenciales vulnerables: quienes se encuentran dentro de la categoría de tarifa social y subsidio focalizado recibirán una bonificación de $12.000 mensuales .

quienes se encuentran dentro de la categoría de tarifa social y subsidio focalizado recibirán una . Aplicación automática: el descuento será incorporado directamente a la facturación, sin que el usuario deba realizar una gestión adicional para acceder al beneficio.

el descuento será incorporado directamente a la facturación, sin que el usuario deba realizar una gestión adicional para acceder al beneficio. Facturas ya emitidas o abonadas: en esos casos se generarán notas de crédito a favor del usuario , que serán aplicadas en los períodos siguientes.

en esos casos se generarán , que serán aplicadas en los períodos siguientes. Sector industrial y comercial: se otorgará una bonificación especial sobre el cargo de potencia contratada .

se otorgará una . Sector textil: la medida tendrá especial énfasis en esta actividad con el objetivo de resguardar las fuentes de empleo registrado.

De esta manera, la asistencia anunciada no se limita a una reducción general del costo de la energía, sino que establece mecanismos diferenciados de acuerdo con las características de los usuarios y de las actividades alcanzadas.

Asistencia para los sectores industriales y comerciales

Durante la conferencia de prensa, Jalil también anticipó que la Provincia ayudará a los industriales, luego de señalar que durante varios meses afrontaron facturas muy elevadas.

El gobernador vinculó parte de esta situación con el contexto internacional y mencionó específicamente las guerras que se desarrollan en Ucrania y Medio Oriente. Según explicó, los incrementos de costos también están relacionados con el impacto de estos conflictos. "Los técnicos van a explicar los detalles pero vamos a ayudar a los industriales, porque han tenido por meses facturas muy elevadas", sostuvo el mandatario.

En línea con ese planteo, EC SAPEM informó que el sector industrial y comercial contará con una bonificación especial sobre el cargo de potencia contratada, una herramienta orientada a atenuar los costos operativos de las empresas locales.

Dentro de ese esquema, el sector textil aparece como uno de los sectores especialmente contemplados, con el objetivo expresado de preservar las fuentes de empleo registrado.

El proyecto de Zonas Frías y el criterio según ingresos

Otro de los ejes planteados por Jalil durante la conferencia fue el proyecto de Zonas Frías, que se encuentra en discusión en el Senado.

El gobernador expresó que Catamarca acompaña la decisión de que los subsidios estén determinados de acuerdo al ingreso y no solamente de acuerdo a la zona. En ese sentido, sostuvo que tanto el gas como la energía deberían contemplar simultáneamente la situación económica de los usuarios y las temperaturas.

"Entonces, en ese sentido, tanto el gas como la energía va a estar de acuerdo al ingreso y de acuerdo a las temperaturas", manifestó. Para Jalil, la aprobación de la ley resulta fundamental porque permitiría avanzar en una compensación capaz de liberar recursos para profundizar las medidas destinadas a las zonas cálidas y muy cálidas.

El mandatario señaló que habló con senadores sobre la necesidad de lograr la aprobación de la iniciativa y explicó que los gobernadores mantienen conversaciones con representantes de todos los partidos políticos.

Jalil aclaró que todavía no había hablado con los senadores propios ni con los de la oposición, aunque remarcó que las conversaciones entre los mandatarios provinciales y los distintos sectores políticos continúan.

Impacto en los sectores de menores ingresos

El gobernador ubicó el debate sobre el esquema de subsidios dentro de una discusión que, según planteó, tendrá consecuencias directas para la población.

En ese marco, sostuvo que los gobernadores están dialogando con los senadores de todos los partidos porque se trata de una cuestión que "va a impactar directamente a la gente y a los que menos tienen". Catamarca, afirmó, acompaña la decisión de avanzar con la ley que actualmente se discute en el Senado. La expectativa expresada por el mandatario es que, una vez aprobada, se pueda concretar la compensación necesaria para liberar recursos y avanzar con las medidas dirigidas a las zonas cálidas y muy cálidas.

Jalil agregó que Nación tomó el compromiso delante de los gobernadores de trabajar sobre esta problemática una vez que se produzca la aprobación de la ley. En esas conversaciones participaron también ministros de las 10 provincias, según detalló.