Jalil asegura que la mayoría de los rectores está de acuerdo con el traspaso de los IES

Luego del anuncio realizado el miércoles respecto de que solamente serán traspasados al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica aquellos Institutos de Educación Superior (IES) que posean carreras técnicas y no los que cuenten con carreras orientadas a la docencia o enseñanza, el gobernador Raúl Jalil defendió la medida.

Durante su visita a Santa María, donde continúa cumpliendo un extensa agenda de tres días, el mandatario sostuvo que la visión del Gobierno es compartida por la mayoría de las máximas autoridades de los IES. “Vengo hablando con los rectores y la mayoría está de acuerdo en que estén en otro ministerio y que tengan presupuesto. Así que creo que va a ser mucho mejor, van a tener presupuesto si están divididos y vamos a trabajar en forma conjunta todos”, señaló el gobernador.

En ese marco, también consideró que la mayor parte de la comunidad está de acuerdo con esa medida, a pesar de las innumerables protestas que se realizan en contra de la decisión del Gobierno. “No hay que tenerle miedo al cambio, nosotros tenemos encuestas en donde el 90 % de la gente dice que hay que reformar la educación y, a través de eso, tenemos que hacer las cosas que se necesitan”, manifestó Jalil, en diálogo con la prensa santamariana.

El gobernador volvió a asegurar que no se cerrará ninguna carrera ni tampoco “se va a dejar gente en la calle. Pero sí hay que ir pensando que esta pandemia ha movilizado al mundo, el mundo de la tecnología, de la robótica, del comercio, de la educación virtual y presencial y tenemos que preparar docentes y gente para el mundo del trabajo que es totalmente distinto”.

A su vez, reiteró que tanto los intendentes de los departamentos con IES, más los senadores, diputados y la Unión Industrial participarán en la decisión respecto de qué carreras son necesarias abrir en cada localidad, de acuerdo a las características de esa región.

En el marco de su visita oficial al departamento, Jalil encabezó la inauguración de la nueva cocina comunitaria industrial del Centro de Formación Profesional Nº 2 de Santa María y recorrió las instalaciones del CFP, donde se avanzó con talleres de robótica aplicada y mecánica. Aquí se entregaron materiales de trabajo para la cocina, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Deporte de la Provincia.

En este espacio, el rector Joel Lagoria destacó el proyecto de traspaso de IES técnicos a la órbita del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica y bregó por una “revisión del mercado laboral y los cursos que se dictan para lograr una perspectiva seria de los estudiantes”.

En este sentido, el gobernador Jalil comprometió la ejecución de obras para mejorar la infraestructura del CFP y ampliar las instalaciones. El objetivo final es agregar más cursos a la actual oferta curricular del CFP y jerarquizar las herramientas de trabajo para permitir la realización de más prácticas profesionales. El mandatario también recorrió el espacio del nuevo emprendimiento hortícola, iniciado por el CFP, donde estudiantes pueden ejecutar la parte práctica de distintos cursos ofrecidos por la institución.

Posteriormente, el gobernador visitó la escuela EPET Nº 5 junto al director Héctor Luis Villarroel y propuso avanzar con la creación de nuevas carreras técnicas, orientadas al mundo laboral de la minería y la agroindustria. En este sentido, el director destacó que todavía no existen carreras de este tipo (agroindustria) a pesar de la fuerte demanda existente en el departamento y jurisdicciones colindantes como Belén.



Inauguraciones

Temprano, Jalil inauguró el nuevo Centro de Monitoreo de la ciudad de Santa María, quecuenta con un personal de 5 personas que realizan la supervisión de 50 cámaras instaladas en distintos puntos del ejido urbano santamariano, con el objetivo de agilizar los llamados de respuesta de los servicios de emergencia locales.

Ya casi en la noche de ayer, el jefe de Estado provincial realizó la entrega de 41 viviendas en la zona sur de la ciudad de Santa María. La entrega de estos nuevos hogares se encuentra enmarcada en el programa “Emergencia Habitacional 2020”, que lanzó el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanización, con el fin de construir con recursos propios nuevas viviendas en los 16 departamentos de la provincia.