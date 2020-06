Jalil aseguró que la economía catamarqueña "está muy bien"

El gobernador Raúl Jalil, afirmó hoy que en Catamarca tanto el comercio como la economía "están muy bien", precisó que "está todo abierto salvo las escuelas, los cines y los espectáculos" y agradeció al Gobierno nacional por "la ayuda y el trabajo conjunto que nos permite tener buenos resultados".



Luego de que el presidente Alberto Fernández suspendiera ayer su visita a nuestra provincia, tras el caso positivo del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el mandatario provincial contó -en diálogo con CNN radio- cómo es la situación social y económica de Catamarca, la única provincia del país que no tiene contagiados de coronavirus.



"Lo único que no tenemos abierto son las escuelas, cines y los espectáculos. Los restaurantes están abiertos y el deporte está permitido, aunque sólo se puede jugar al fútbol 5", detalló Jalil.



A diferencia de lo que ocurre en otras regiones y especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Jalil aseguró que "el comercio está bien, la economía está muy bien y la obra privada está bastante bien".

"Que Catamarca no haya tenido ningún caso de coronavirus también es producto del buen trabajo que ha hecho la Nación porque si comparamos la cantidad de muertes que hay en Brasil, habla de un trabajo en conjunto del Presidente, los ministros, los gobernadores y los intendentes", indicó.



En ese marco, dijo que "trabajar en equipo con el Presidente nos ha permitido contener la situación", y también valoró la ayuda del Gobierno nacional: "Uno de cuatro catamarqueños recibió el IFE y varias empresas han recibido los ATP para el pago de sueldos".



Con respecto al control en las fronteras, el mandatario señaló: "Nosotros no estamos cerrados. La gente puede entrar con el permiso nacional y los insumos también ingresan. En el caso de los repatriados, les hemos pedido que sean muy responsables de la situación porque nosotros no tenemos hoteles para que se alojen".



A pesar de que no registra casos de Covid-19, Jalil manifestó: "Estamos todos muy preocupados porque es una pandemia que no se conoce en la historia, pero creo que en la Argentina se está haciendo muy bien la tarea".



Al finalizar la entrevista, el Gobernador catamarqueño envió un mensaje a la población: "Hay que cuidarnos. Debemos cambiar los hábitos de vida porque la gente tiene que tomar conciencia y respetar el uso del tapaboca y la distancia social porque no puede esperar todo del Estado".