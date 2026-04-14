Jalil defendió la minería de Catamarca: "El RIGI ha acelerado las inversiones"

Catamarca atraviesa una etapa de reactivación económica apoyada en la minería, la obra pública y una mejora gradual del empleo privado, según describió el gobernador Raúl Jalil durante una entrevista en Infobae al Mediodía, donde analizó el presente productivo de la provincia y las perspectivas de mediano plazo en un contexto nacional todavía condicionado por la inflación y la necesidad de estabilización macroeconómica.

Durante el encuentro con el equipo periodístico integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, el mandatario provincial aseguró que en las últimas semanas comenzó a observarse una incipiente recuperación en la cantidad de empleados privados, luego de un período de fuerte retracción.

Una mejora inicial del empleo

Jalil explicó que la provincia viene de atravesar una etapa compleja en materia laboral, aunque destacó señales positivas recientes. "Este mes pasado hemos empezado a mejorar la cantidad de empleados privados. Hemos tenido, en los últimos dos años, una caída muy importante", sostuvo.

En ese marco, ubicó al litio como uno de los principales motores de la nueva etapa, no solo por la evolución de los precios internacionales sino por la expansión esperada de la producción regional. Según indicó, el valor del mineral se duplicó y eso acompaña una proyección aún más ambiciosa en términos de exportación.

Entre los principales ejes que remarcó, se destacan:

Duplicación del precio del litio

Posibilidad de duplicar o triplicar la cantidad exportable

Trabajo conjunto con Salta y Jujuy

Avance de nuevas inversiones internacionales en la región

El gobernador también repasó la situación de otros sectores productivos. Señaló que la ganadería y la agroindustria mantienen un buen desempeño, mientras que el turismo muestra una recuperación más lenta. A la vez, mencionó una pequeña mejora en el empleo textil, aunque advirtió que la actividad vitivinícola atraviesa dificultades, al reconocer que "el tema de la uva está complicado".

Macroeconomía, RIGI y seguridad jurídica

Uno de los puntos centrales del análisis de Jalil estuvo vinculado con la necesidad de contar con una macroeconomía ordenada para sostener proyectos de gran escala, especialmente en minería, donde los plazos de maduración son extensos.

"Las inversiones que llevan tantos años, como el tema de la minería, se necesita una macroeconomía ordenada", afirmó. En esa línea, remarcó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) funcionó como un acelerador para proyectos que ya estaban en carpeta.

La definición política del mandatario fue contundente: "El RIGI ha acelerado este proceso", frase con la que sintetizó el impacto del nuevo esquema de incentivos sobre la llegada de capitales al sector.

A ese factor sumó la relevancia de la Ley de Glaciares, al sostener que la normativa "le devuelve a las provincias la potestad del control ambiental, como determina nuestra constitución", un punto que vinculó directamente con la viabilidad de nuevas iniciativas extractivas bajo supervisión local.

Jalil en AmCham

Litio, cobre y nuevos proyectos

En el plano de la ejecución concreta, Jalil anticipó definiciones inminentes sobre proyectos clave para la provincia. Confirmó que en los próximos días finalizarán las audiencias públicas para otorgar la declaración de impacto ambiental a Bajo de la Alumbrera, paso previo para avanzar hacia una nueva fase productiva.

La expectativa oficial es que Catamarca pueda comenzar a exportar cobre a mediados del año próximo, en paralelo con una expansión sostenida del litio en los años venideros.

Además, puso de relieve el avance de empresas multinacionales que operan o proyectan inversiones en la región:

Albemarle

Rio Tinto

Empresas de distintos países vinculadas a la región del litio

Para Jalil, la articulación con Salta y Jujuy en el desarrollo del triángulo del litio constituye uno de los procesos económicos más relevantes del NOA.

Regalías mineras, fondos extras y obra pública

El gobernador también explicó cómo la provincia reorganizó su estrategia de infraestructura frente a la reducción de recursos tradicionales. Según precisó, Catamarca está financiando gran parte de la obra pública con fondos extras, regalías mineras y aportes de empresas del sector.

En ese marco, anunció la inminente firma de un convenio para un acueducto entre Catamarca y Santiago, obra que se inscribe en una lógica de ejecución más gradual pero sostenida.

Jalil sostuvo que, si la economía logra estabilizarse, será más viable acceder al crédito internacional para apalancar nuevas obras públicas, un aspecto que definió como crucial para el desarrollo del país.

En términos políticos, enfatizó que la demanda social por infraestructura sigue siendo dominante, al señalar que "el 70% de la población le pide al intendente y al gobernador que haga la obra pública".

Transparencia y contexto global

Sobre el escenario político nacional y las denuncias de corrupción que involucran al jefe de gabinete nacional, Manuel Adorni, el mandatario optó por la prudencia. Evitó pronunciarse de manera directa, aunque subrayó la importancia de las nuevas leyes de transparencia del Estado y el rol de la tecnología para fortalecer controles.

Finalmente, vinculó el contexto internacional con nuevas oportunidades para la Argentina. Según su análisis, la guerra de Irán y la guerra en Medio Oriente generan presión inflacionaria global, pero al mismo tiempo colocan al país en una posición estratégica por su estabilidad relativa y ausencia de conflictos religiosos o bélicos.

Ese escenario, dijo, está despertando consultas por otros minerales además del litio y el cobre, lo que amplía el horizonte productivo de Catamarca.

Como cierre, Jalil reivindicó el enfoque oficial sobre el sector extractivo: "Nosotros hacemos minería muy responsablemente, con control ambiental, con control económico", y remarcó que hoy la actividad resulta clave para la transición energética y la mitigación del cambio climático.