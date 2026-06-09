Jalil destacó el rol de la infraestructura en el desarrollo económico de Catamarca

Este martes, el gobernador Raúl Jalil participó de la 71ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), uno de los principales espacios de discusión sobre infraestructura y desarrollo en Argentina. El evento se realizó en el predio ferial de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a referentes del sector público y privado de distintas provincias.

Durante su intervención, Jalil integró un panel junto a otros gobernadores, donde presentó la experiencia de Catamarca en la planificación y ejecución de obras estratégicas. El mandatario puso énfasis en el impacto social y económico de la infraestructura, subrayando que estas inversiones no solo modernizan el territorio, sino que también generan empleo y oportunidades para los ciudadanos.

"En nuestra provincia entendemos que la infraestructura es una herramienta para generar empleo y oportunidades, integrar territorios y acompañar el crecimiento productivo. Por eso seguimos impulsando obras de conectividad, energía, agua y logística que crean puestos de trabajo y mejoran la calidad de vida de los catamarqueños, fortaleciendo el desarrollo de cada región", afirmó Jalil durante su exposición.

La inversión pública como motor de desarrollo

En el marco del encuentro, el gobernador destacó el papel central de la inversión pública como instrumento clave para impulsar la economía local. Según Jalil, estas inversiones cumplen múltiples funciones:

Generación de empleo : cada obra activa la contratación de mano de obra local y especializada.

: cada obra activa la contratación de mano de obra local y especializada. Mejora de la calidad de vida : los proyectos de infraestructura permiten un acceso más eficiente a servicios básicos y modernos.

: los proyectos de infraestructura permiten un acceso más eficiente a servicios básicos y modernos. Fortalecimiento productivo: la conectividad y la logística fomentan la competitividad de empresas y productores regionales.

El mandatario enfatizó que la política de Catamarca busca integrar territorios y fomentar el desarrollo regional, destacando que los proyectos de infraestructura no deben limitarse a la construcción, sino que deben convertirse en instrumentos de crecimiento integral para toda la provincia.

Empleo y proveedores locales: prioridad en grandes proyectos

En un momento de la convención, Jalil se refirió a un proyecto minero en la provincia de San Juan, que prevé la construcción de una ciudad destinada a unos 5.000 trabajadores en plena cordillera. En relación a esta iniciativa, el gobernador hizo hincapié en la necesidad de priorizar la contratación de trabajadores y proveedores locales en grandes inversiones, para asegurar que los beneficios se distribuyan dentro de las comunidades involucradas.

"Nosotros en Catamarca les pedimos a las empresas que contraten proveedores catamarqueños formados, que compitan con el precio", sostuvo Jalil, subrayando que esta política busca garantizar que la inversión en infraestructura tenga un efecto multiplicador en la economía provincial. Además, reiteró el compromiso de la provincia de promover la participación de empresas y mano de obra local en todos los proyectos que se desarrollen en su territorio.