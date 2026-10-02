Jalil dialogó con Macron y destacó el potencial de Catamarca

En el marco de las actividades oficiales de la Argentina Week celebradas en la ciudad de París, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, participó de una reunión clave con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El encuentro tuvo lugar en la sede del Palacio del Elíseo, escenario donde el mandatario francés recibió formalmente al presidente argentino Javier Milei y a la comitiva de mandatarios provinciales que integran la delegación argentina en territorio europeo.

Luego de concluir la actividad institucional, el gobernador Jalil compartió una publicación en sus redes sociales para dar cuenta de los temas abordados durante la reunión. En su mensaje, el jefe del Ejecutivo catamarqueño hizo especial hincapié en el diálogo mantenido con el líder francés y subrayó la importancia de las oportunidades estratégicas que posee la provincia para proyectarse y consolidar su presencia en el mercado internacional.

Posicionamiento global

Durante el intercambio diplomático en la capital francesa, la representación catamarqueña buscó exponer los activos estratégicos de la región ante las máximas autoridades del gobierno anfitrión. Tras el encuentro en el Palacio del Elíseo, Jalil hizo públicas sus impresiones sobre la jornada a través de sus canales de comunicación oficial:

"Pude conversar con el presidente @emmanuelmacron sobre el potencial de Catamarca y todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecer al mundo", expresó el gobernador.

"En la Argentina Week seguimos posicionando a Catamarca en el escenario global", agregó en su declaración. Estas expresiones reflejan el eje central de la misión oficial: insertar a la provincia en las discusiones económicas globales y captar el interés de actores de peso dentro de la Comunidad Europea.

Objetivos de la Argentina Week y sectores clave de inversión

La agenda desarrollada en el marco de la Argentina Week en París tiene trazados propósitos definidos vinculados al desarrollo económico regional. Entre sus metas fundamentales se destacan la promoción activa de oportunidades de inversión directa y la generación de vínculos institucionales y comerciales con empresarios y autoridades europeas.

En ese contexto internacional, el gobernador Raúl Jalil ha venido destacando de manera sostenida el valor estratégico de Catamarca. La estrategia provincial apunta a exhibir las fortalezas territoriales ante eventuales inversores, focalizándose en áreas productivas con alta proyección de crecimiento:

Minería: desarrollo de yacimientos y proyectos extractivos de escala.

Energías renovables: impulso a la generación de fuentes energéticas sustentables.

Producción orientada a la exportación: fortalecimiento de bienes e insumos provinciales destinados a la comercialización en los mercados externos.

La presencia del mandatario catamarqueño en Francia responde a un plan integral de proyección internacional que la provincia lleva adelante en el marco del evento en París. La participación de Jalil busca garantizar que Catamarca tenga representación directa en las mesas de diálogo con referentes del sector privado y público de Europa.

Con esta intervención en el Palacio del Elíseo junto a la comitiva nacional, Catamarca busca consolidar un canal directo de vinculación internacional. La estrategia apunta a mostrar la diversidad de sus recursos naturales y proyectos productivos para atraer capitales, ampliar sus lazos comerciales y abrir nuevos mercados para la oferta exportable de la provincia.