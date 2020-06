Jalil: En el caso en que haya una saturación de otras provincias, vamos a ser solidarios

En conferencia de prensa por la continuidad del Programa “Días de Ensueño”, el primer mandatario, Raúl Jalil se refirió a la discusión instalada días atrás sobre la posibilidad que Catamarca, ante la posible saturación del sistema sanitario de algunas provincias vecinas, reciba pacientes con Covid-19. Ante esto, el gobernador indicó “muchos me dicen que no deje entrar a nadie pero creo que nosotros tenemos que vivir un mundo solidario”. Y agregó “en el caso en que haya una saturación de otras provincias, vamos a ser solidarios”. Seguidamente comentó "yo no descarto que ni La Rioja o Tucumán nos ayuden en el caso que nosotros necesitemos y nosotros ayudarlos a ellos, en el supuesto que se necesite. Lo mismo con nuestros hermanos chilenos. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un sólo mundo"

Luego nuevamente apuntó sobre el aprendizaje que esta pandemia nos debe dejar y se refirió al caso de los catamarqueños varados en otros puntos del país. Indicó que tal como lo anunció durante su discurso de apertura de las sesiones legislativas, eso se va a ir desarrollando “pero hay que seguir los protocolos”.

Reforma y bares

Jalil luego fue consultado sobre la Reforma del Estado y aseguró que será en la jornada de mañana cuando esta será presentada en la Legislatura provincial.

En cuanto a los bares, fue duro al indicar que no están cumpliendo con el distanciamiento. El gobernador opinó que una parte pequeña de la sociedad no está observando las medidas dispuestas, razón por la cual, se podría dar marcha atrás con la habilitación de los bares. “Hemos notado que una parte muy pequeña de la sociedad que todavía no tiene de la grave que es el tema del coronavirus. La mayoría de los comercios vemos que cumplen pero los restaurantes no están cumpliendo bien y vamos a tomar las medidas que sean necesarias”, sentenció.