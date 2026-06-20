Crimen de Fernando Reyes: la defensa de Alcides Toranzo pedirá la nulidad de la condena a prisión perpetua

La causa por el crimen de Fernando Reyes, ocurrido en la localidad de La Ciénaga, departamento Belén, volverá a tener un capítulo judicial clave en agosto, cuando se realice la audiencia de expresión de agravios ante la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca.

En ese marco, el abogado defensor de Alcides Toranzo, Dr. Víctor García, confirmó que insistirá con un planteo de nulidad de la condena a prisión perpetua dictada contra su representado.

En declaraciones a Radio Valle Viejo, el letrado sostuvo que la defensa cuestionará la valoración de las pruebas realizada durante el juicio por jurados que se llevó a cabo en la ciudad de Belén.

Según explicó, uno de los principales argumentos de la presentación estará centrado en la supuesta falta de valoración adecuada de elementos probatorios incorporados durante el debate.

Por ese motivo, la defensa solicitará a la Corte la nulidad de la sentencia condenatoria y la absolución de Toranzo.

Cabe recordar que Alcides Toranzo y Danna Martínez, pareja de la víctima, fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Reyes, un caso que generó fuerte conmoción en el oeste catamarqueño.

Ahora será la Sala Penal de la Corte de Justicia la que deberá analizar los planteos presentados por la defensa y resolver sobre la validez de la condena impuesta en el juicio.